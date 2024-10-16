健康研究所｜長者進食「落錯格」或釀吸入性肺炎 體弱易成重症需小心

「再鋒利的刀也有生鏽的一天」，長者身體日漸衰退，若加上曾中風、患腦退化症或柏金遜症等，更易出現吞嚥困難。當長者進食時「落錯格」，食物連同口腔細菌進入肺部；或嘔吐時誤吸入嘔吐物，令胃酸流至肺部，也有機會誘發吸入性肺炎。深切治療科專科李衛全醫生表示：「一旦引起吸入性肺炎，有機會導致呼吸衰竭或敗血症，患者可能需留醫深切治療部。」 吸入性肺炎嚴重可致呼吸衰竭或敗血病 如患者嘔吐並「濁親」，由於吸入物大多為胃液，胃酸流入肺部或會灼傷肺部，令氣管收縮，出現氣喘和喘鳴等症狀，嚴重可引致呼吸衰竭。李醫生指出：「若患者的吸入性肺炎是由細菌所引起，最初只會出現咳嗽、有痰和發燒等症狀，其後才會氣促，嚴重者或併發敗血病，導致身體器官衰竭。」當出現以上情況，患者也需要在深切治療部接受治理。

儘管患者病情較危重需在深切治療部接受治療，亦非「有入無出」。李醫生解釋：「關鍵在於要解決患者被送往深切治療部的根本問題，如血氧量太低，患者接受治療後指數恢復正常穩定的話，便可離開轉至普通病房。」 全靜脈營養助避免二次吸入性肺炎 當患者離開深切治療部，除了維持後續治療外，亦應補充足夠營養，因為有充足的體力才可度過康復期。如患者未能自行進食或食量不足，或需經鼻胃管輸注營養奶。李醫生稱：「對於吸入性肺炎患者而言，使用鼻胃管無助避免再次出現吸入性肺炎的風險，此時患者可考慮接受全靜脈營養。」全靜脈營養即透過靜脈注射，直接將營養液輸入患者身體作補給，從而補充恢復期內所需的蛋白質、維他命和微元素。

居家護理接受後續治療 不必長期住院 處於康復階段的長者身體弱，出入較不便，除了留院接受後續治療外，如患者情況穩定，還可以考慮居家護理服務。李醫生表示：「現時不只使用氧氣機、物理治療、言語治療、注射抗生素等可在家中進行，還有全靜脈營養，護士能每天上門為患者更換營養液、量度生命體徵、測量血糖和監測體重等，以了解患者的身體和營養狀態，不必一直住院，可幫助患者早日回家。」 一名高齡90歲的伯伯因腦退化症而有吞嚥困難，雖然他已沒有進食固體食物，不過家人仍希望他能擁有口腹之慾，所以不時餵他喝湯。惟伯伯同時有支氣管擴張問題，每次喝湯稍一不慎便釀成吸入性肺炎，更因而數度入院留醫逾月。後來在醫生建議下，伯伯改為接受全靜脈營養，再配合不同的居家護理服務，至今3年來入院次數大大減少，伯伯和照顧者亦不必在家和醫院之間往來奔波。

以上資訊由李衛全醫生提供