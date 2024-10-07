健康研究所｜頭頸癌患者營養不足隨時需終止治療？ 額外補充營養有助加速術後痊癒

「HPV=子宮頸癌=女性」這個誤解令不少男士忽略了被HPV病毒侵襲的危機。但其實研究指出，男士感染HPV的比率比女士高，近年亦有外國統計發現，男性頭頸癌個案當中有7成與HPV病毒有關。臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生表示：「感染HPV有機會導致細胞異常增生而演變成癌症，因此即使患者不碰煙酒這些頭頸癌高危因素，亦有機會患上頭頸癌。」
頭頸癌病情嚴重或影響感覺器官功能
頭頸癌是指於頭頸位置，在腦部和甲狀腺以外的惡性腫瘤，包括口腔、咽部、喉部及鼻竇等。由於人體頭頸部支配主要感官，腫瘤或會影響患者感覺器官的功能，如說話、進食、吞嚥能力及聽覺。患者亦要留意，治療後的副作用或進一步影響這些功能，梁醫生解釋：「由於進行電療或手術有機會令頭頸的肌肉受損，故患者有機會術後出現口乾、吞嚥困難等問題，當中以舌癌及咽喉癌的影響較明顯。」
吞嚥困難引致營養不良 或有機會影響治療進度
吞嚥及進食問題直接影響營養攝取，是不少患者在抗癌路上前行的一大阻力。在癌症治療過程中，患者需要一定的體力才能支撐一個又一個的關卡，惟患者難以透過正常飲食獲得足夠營養，加上腫瘤細胞及促炎細胞因子影響新陳代謝及消耗脂肪，因此患者或有機會出現厭食等情況。梁醫生強調，如患者缺乏足夠營養，便會對治療耐受性減低，醫生需要因而調整藥量，甚至延遲治療，大大影響治療效果。
營養補充品可助集中吸收重要營養
那麼癌症患者該吸收甚麼營養呢？梁醫生提到：「奧米加3脂肪酸、蛋白質等對癌症患者而言非常重要，除了有助維持足夠體力外，亦有助保持患者的免疫力、減低患者治療期間出現炎症反應。」當然，如情況允許，患者應盡量透過正常進食攝取營養。有研究顯示，術前服用營養奶更有助加速術後痊癒，減少術後出現併發症及感染的機率。
在治療後，若患者因口腔疼痛而影響進食的話，可透過流質飲食，如飲用口服營養奶以攝取足夠營養；惟頭頸癌患者大多有吞嚥困難問題，醫生會安排患者改以鼻胃管進食；如患者體重急劇下降或短時間內因營養不足而對身體造成影響，便需透過靜脈注射形式以攝取營養。
梁醫生分享一名年僅30歲女患者鼻咽癌病情嚴重，確診時癌細胞已轉移至頸部，需進行高劑量電療，但治療後出現咽喉發炎及吞嚥困難，只能進食流質食物。惟全流質食物始終難以提供足夠及全面的營養，導致患者營養不良，醫生遂建議她以營養奶作補充，獲取足夠營養及增強抵抗力，她及後順利完成整個電療，身體得以逐漸回復，生活慢慢地重回正軌。
以上資訊由梁廣泉醫生提供