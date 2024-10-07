健康研究所｜頭頸癌患者營養不足隨時需終止治療？ 額外補充營養有助加速術後痊癒

「HPV=子宮頸癌=女性」這個誤解令不少男士忽略了被HPV病毒侵襲的危機。但其實研究指出，男士感染HPV的比率比女士高，近年亦有外國統計發現，男性頭頸癌個案當中有7成與HPV病毒有關。臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生表示：「感染HPV有機會導致細胞異常增生而演變成癌症，因此即使患者不碰煙酒這些頭頸癌高危因素，亦有機會患上頭頸癌。」

頭頸癌病情嚴重或影響感覺器官功能

頭頸癌是指於頭頸位置，在腦部和甲狀腺以外的惡性腫瘤，包括口腔、咽部、喉部及鼻竇等。由於人體頭頸部支配主要感官，腫瘤或會影響患者感覺器官的功能，如說話、進食、吞嚥能力及聽覺。患者亦要留意，治療後的副作用或進一步影響這些功能，梁醫生解釋：「由於進行電療或手術有機會令頭頸的肌肉受損，故患者有機會術後出現口乾、吞嚥困難等問題，當中以舌癌及咽喉癌的影響較明顯。」