健康研究所｜食無定時難控血糖 靈活用藥需當「心」

飲食對控制血糖相當重要，惟都市人生活忙工作壓力大，食無定時是不少人的寫照。如糖尿病患者（糖友）飲食時間不規律，加上不少糖友每天需要服用多種降糖口服藥，忙中有錯，患者難免忘記用藥，因而血糖失控。第一集《糖友Say》的糖友主人翁強哥便有同樣困擾，更差點釀成意外，後來在醫生建議下調校藥物，終於可好好與糖尿病共處。 香港糖尿聯會推出一連4集《糖友Say》，每集均改編自糖友的真實故事，講述糖尿病患者所面對的困境。第一集「日以繼夜」的主角強哥除了有肥胖、高血壓和高血脂問題，數年前更確診糖尿病，所以一直有聽從醫生建議服用降糖藥控制病情。

口服糖尿藥配以針劑助血糖達標 但由於強哥任職夜更的士司機，經常食無定時，偶爾會因而忘記進食和服藥，所以即使已正服用3種口服控糖藥物，其血糖指數仍未達標。醫生亦曾提醒他如情況持續，或需考慮使用針劑藥物，惟強哥認為每天注射過於麻煩，又擔心轉藥後會導致低血糖等副作用而影響工作，所以遲遲未能下定決心。直到某天，強哥在載客途中，駕駛至高速公路路段時突然胸口痛…… 內分泌及糖尿科專科劉沛康醫生指出，由於強哥血糖水平一直不達標，除了可以增加口服糖尿藥物外，可能亦需配合針劑藥物。現時針劑藥物主要分為胰島素和腸泌素受體促效劑兩類，腸泌素受體促效劑則包括GLP-1受體促效劑及新一代的GIP/GLP-1雙受體促效劑。

新一代針劑解除糖友低血糖憂慮 對於強哥擔憂轉藥後會引致低血糖，劉醫生稱：「GLP-1受體促效劑及GIP/GLP-1雙受體促效劑引致低血糖的風險較低，不必過於憂慮。」另一方面，GIP/GLP-1雙受體促效劑及部分GLP-1受體促效劑只需每周注射1次，能減少因頻繁用藥為生活所帶來的不便。而GIP/GLP-1雙受體促效劑和GLP-1受體促效劑控糖之餘亦有減重效果，或有助改善強哥的肥胖問題。 糖友併發心血管病風險高兩倍 上文提到強哥駕駛時突然胸口痛，但因不能貿然停車，所以他只能強忍不適，幸好最終平安抵達目的地，實屬驚險，於是醫生建議他加用針劑藥物。劉醫生提到：「糖友出現心血管病的機率較一般人高兩倍，事實上有一半糖友死於中風、心肌梗塞等心血管疾病。」糖友護心確是刻不容緩，為預防心血管疾病，患者日常須注意四大護心關鍵。

首要是決心，決心戒煙和減肥；第二是恆心，需持之以恆改變飲食習慣和做運動；第三是留心，如糖友像強哥般出現胸口痛，便需求醫作進一步檢查。第四是花心，大部分糖友不欲加藥或轉藥，但現時已有不同藥物，例如GLP-1受體促效劑或SGLT-2抑制劑，已有研究證明能減低心血管疾病的風險。劉醫生最後提醒：「如糖友體型較肥胖兼有『三高』，便應與醫生商討合適方案，以更好地控制血糖和相關健康風險。」 以上內容僅供參考，所有預防及治療方法都有不同成效、副作用及風險。如有疑問，請向主診醫護人員查詢。