健康研究所｜食道癌患者食不下咽身體差 術前準備充足為治療關鍵

喉嚨痛、聲音沙啞是傷風感冒的常見症狀，但也要留神有機會是食道癌的徵兆。香港浸信會醫院外科專科林展滔醫生解釋：「如腫瘤壓到聲帶神經線，或侵蝕頸部淋巴腺，患者便可能會有聲沙問題。」當患者出現吞嚥困難、食慾不振、體重無故急降等症狀時，病情或已屆中後期，可能需要進行食道切除手術。這項手術猶如重建部分消化系統，直接影響患者的營養吸收，因此手術前後的營養吸收尤其重要，使患者有足夠體力應付療程，並減低術後出現併發症的機率。

食道癌一般可分為鱗狀癌和腺癌兩種，前者會影響頸至胸部位置，患者大多有吸煙、飲酒、常飲用或食用滾燙食物等習慣；後者的腫瘤則靠近胃部，常見因胃酸倒流所引起。林醫生提到，食道在受到嚴重阻塞之下才會出現病徵，因此早期食道癌患者可以毫無不適。如患者在胃鏡檢查時發現癌前病變或早期食道癌，便可接受內視鏡黏膜下剝離術作治療。

患者確診時大多為中晚期 或需切除食道作根治

不過，大部分人只會在身體出現毛病時始求診，當出現症狀時，患者病情已屬中後期。如身體狀況許可，醫生會採取根治性治療。林醫生解釋：「患者一般會先接受電療和化療縮小腫瘤，及後再進行食道切除手術，目標是將癌症復發率減至最低，達到完全康復。」而食道切除手術的做法是切走大部分或整條食道，之後將胃部改造為管狀的「接駁器」並與剩餘的食道連接，除了作為消化器官外，亦能代替食道作為運送食物的通道。