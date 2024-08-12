健康研究所｜體弱長者住院易院內感染肺炎變重症 廣譜抗生素助殺菌減輕病情

「年紀大，機器壞」，長者身體機能日漸衰退，咀嚼和吞嚥能力難免轉差，如進食時「落錯格」，令食物落入肺部引起吸入性肺炎，情況嚴重的話可引致死亡。呼吸系統科專科王君玲醫生表示，醫院環境多細菌，有些甚至是具抗藥性的「惡菌」。如體弱長者住院期間接觸到院內細菌，或因吞嚥功能障礙以致進食時不慎嗆到，就有機會在院內感染肺炎。由於院內感染肺炎患者本身體弱，且大多數病情較嚴重，醫生往往需處方廣譜抗生素，用以殺滅大部分細菌，甚至抗藥性細菌，務求在短時間內穩定患者的狀況。

院內感染肺炎細菌常帶抗藥性 肺炎可分為社區感染和院內感染兩大類，當患者入院超過48小時後，而出現咳嗽、痰多、氣促、發燒等病徵，便可能屬院內感染肺炎。反之，如患者並非在醫院受到感染而發病，則屬於社區感染肺炎。王醫生解釋：「在醫院內身上帶菌及受各式細菌感染的患者多，環境空氣中佈滿各類細菌。由於長者抵抗力弱，留院時可能會接觸到不同細菌而受到感染；如吞嚥功能較弱的長者在院內進食時嗆到，會令黏附在口腔的院內細菌傳播至氣管及肺部，大大提高院內感染肺炎的機會。」

廣譜抗生素可殺滅大部分細菌 如患者在院內感染肺炎，很大機會是由抗藥性細菌所引起，王醫生補充：「加上患者抵抗力弱，肺炎病情會較嚴重，醫生或需處方殺菌範圍較廣泛的廣譜抗生素，以在短時間內消滅不同種類的細菌。」但由於廣譜抗生素效力強，或會同時消滅正常細菌，影響人體內細菌生態平衡，所以當醫生取得患者的種菌結果後，發現如患者並非感染到抗藥性細菌，便會轉用普通抗生素作治療。同時，患者亦必須完成整個抗生素療程，避免令細菌有機會產生抗藥性。

一般院內感染肺炎的患者需接受至少7天抗生素療程，但情況較嚴重的患者或併發膿胸症或肺膿瘍等，療程有機會延長至14日或更長時間。除了處方廣譜抗生素外，患者或因呼吸衰竭而需吸入高濃度氧氣，甚至留醫深切治療部，如此等情況出現，整體治療時間會較長，死亡率亦會較高。 王醫生分享，一名年約80歲患有認知障礙症的長者因腸胃不適而嘔吐，卻不幸吸入大量嘔吐物，引致吸入性肺炎。雖然入院治療後情況有所好轉，卻在一週後再度出現發燒、痰多等病徵，所用的氧氣量亦變多，併發院內感染肺炎。醫生立即處方廣譜抗生素療程，經種菌化驗後，醫生發現患者感染了抗藥性細菌，於是為患者處方了10天的抗生素療程，及後患者痊癒和平安出院。

好轉或可考慮在家治療 然而，長期住院對患者的身心帶來一定壓力，現時有部分醫療機構可提供外展醫護服務。當患者病情好轉達八成，可選擇在家中接受餘下的治療，如抗生素靜脈注射、低劑量氧氣治療，以及一般護理服務等。如長者能在熟悉的環境進行餘下的治療，無疑可減輕心理壓力，而且不必因為住院而繼續接觸到抗藥性病毒和細菌，對後續復康也有幫助。長者住院治療整體來說是利多於弊，一旦懷疑患者受到院內感染，醫生會儘快斷症及適時處方廣譜抗生素，以有效地減少病情嚴重性及相關的死亡風險。

以上資訊由王君玲醫生提供

呼吸系統科專科王君玲醫生