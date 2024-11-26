健康研究所｜魚油可護心？ 心臟疾病患者治療後補充魚油有助康復

心臟是血液循環系統的核心，輸送氧氣及營養到身體各部分。一旦心臟出現衰竭，整個系統也會「當機」，沒法正常運作。有數字顯示，心臟衰竭的5年死亡率高達一半，比部分癌症還要高。在治療以外，近年不少患者輔以營養品，希望助控制病情。聖保祿醫院心臟科專科區碩賢醫生補充：「心臟病患者長期服用魚油能有效減低因心臟衰竭所引致的死亡風險，但必須注意服用分量，一旦過量服用有機會減慢血流，增加血管閉塞的風險。」

心臟衰竭病情嚴重或牽連多個器官衰竭

根據數據顯示，本港每年約有2萬名患者因心臟衰竭需入院治療，但區醫生指出，港人對心臟衰竭的認知並不高。「大眾一般較多認識癌症相關病徵，相反對心臟衰竭的了解卻不夠深。其實心臟衰竭5年的死亡率高達5成，一旦忽略病徵且延誤治療的話，或會增加死亡風險。」