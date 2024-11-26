健康研究所｜魚油可護心？ 心臟疾病患者治療後補充魚油有助康復

心臟是血液循環系統的核心，輸送氧氣及營養到身體各部分。一旦心臟出現衰竭，整個系統也會「當機」，沒法正常運作。有數字顯示，心臟衰竭的5年死亡率高達一半，比部分癌症還要高。在治療以外，近年不少患者輔以營養品，希望助控制病情。聖保祿醫院心臟科專科區碩賢醫生補充：「心臟病患者長期服用魚油能有效減低因心臟衰竭所引致的死亡風險，但必須注意服用分量，一旦過量服用有機會減慢血流，增加血管閉塞的風險。」
心臟衰竭病情嚴重或牽連多個器官衰竭
根據數據顯示，本港每年約有2萬名患者因心臟衰竭需入院治療，但區醫生指出，港人對心臟衰竭的認知並不高。「大眾一般較多認識癌症相關病徵，相反對心臟衰竭的了解卻不夠深。其實心臟衰竭5年的死亡率高達5成，一旦忽略病徵且延誤治療的話，或會增加死亡風險。」
心臟衰竭症狀主要分為4級，由於1及2級徵狀輕微而常被患者忽視，因此求醫時，大多患者症狀已達3或4級。再者，當出現心跳急促、心房顫動等與心臟直接相關的症狀時，患者的警覺性會較高，但氣喘、腳腫這類病徵，患者則較容易聯想起其他疾病，而自行「斷錯症」，繼而延誤確診，後果或不堪設想。區醫生提醒：「心臟衰竭可嚴重影響其他器官功能，如引致腎衰竭、影響腦部血流而中風等。因此患者盡快求醫，以得到相對治療。」
營養補充品助減緩心臟衰竭死亡風險
由於目前暫沒有方法能根治心臟衰竭，因此根據成因對症下藥為現時主要的治療方向，例如藥物治療及置入儀器，如心臟起搏器。患者亦可透過營養補充品以助減緩心臟衰竭的速度，例如飲用含有魚油成分的營養奶，除了含有omega-3 脂肪酸有助減低心臟衰竭的死亡風險外，亦能幫助患者控制水分攝取。但區醫生強調，一天內切勿服用超過3公克魚油，否則血液難以凝固，或會增加出血的風險。患有長期疾病的患者亦應與醫生商討後才服用，避免與其他藥物相互影響。
區醫生分享，曾有一名年輕患者因心肌炎，令心臟功能突然下降至只剩下一成，引發多個器官衰竭，一度需使用呼吸機輔助呼吸。由於患者病情嚴重，腸道難以吸收營養，醫生曾嘗試透過鼻胃管輸注營養但效果並不理想。因此需將營養液以靜脈注射方式輸入體內。及後患者炎症反應得以減輕，可逐漸移除醫療儀器，3星期後更能出院，於依時用藥、覆診及服用含omega-3 脂肪酸的營養補充品下，心肌炎已完全康復。
以上資訊由聖保祿醫院心臟科專科區碩賢醫生提供