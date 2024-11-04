健康紅寶石 杞子幫你明目 重有滋補肝腎功效

一粒粒紅色的杞子，體積雖小但對健康的益處多多，可以滋補肝腎，益精明目，尤其適合用於處理由肝腎不足而出現的健康問題，例如經常頭暈目眩、視力模糊、眼乾不適，甚至腰痠背痛，而長者肝腎功能逐漸衰退，又或是捱夜多壓力大的年輕人，也可用杞子來補身。

維持視力健康

從營養學的角度，杞子的紅色源於含有豐富的β-胡蘿蔔素和類胡蘿蔔素，進入身體後可轉化為維他命A，有助於維持健康的視力，並且可帶來強大的抗氧化作用，對於需要長時間望著屏幕的打工仔來說是便宜又有效的護眼睛助手。

過去有研究顯示，定期食用杞子能夠顯著提高黃斑色素密度，幫助預防老年性黃斑變性，反映杞子中的營養素能夠有效保護眼睛，防止隨著年齡增長而帶來的視力損傷。除了延緩與年齡相關的視力退化之外，杞子所含的牛磺酸亦有助預防糖尿病視網膜病變。