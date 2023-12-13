熱門搜尋:
林超榮逝世 六合彩 周海媚 燈火闌珊 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-12-13 07:30:00
日報

健康解碼｜新式薄血藥配「解藥」 逆轉藥效 如「安全網」防大量出血

分享：
健康解碼｜新式薄血藥配「解藥」 逆轉藥效 如「安全網」防大量出血

健康解碼｜新式薄血藥配「解藥」 逆轉藥效 如「安全網」防大量出血

心房顫動可以導致中風，如果患者本身有其他心血管病史，例如冠心病或曾接受通波仔手術，除了服用抗凝血藥，或需要附加抗血小板藥，藉此減低中風機會。不過，有患者或擔心「服用過多薄血藥，或會增加出血風險」，其實現時有些新型薄血藥的出血風險頗低，而且備有「逆轉針劑」，能在突發情況下中和薄血藥藥性，猶如「安全網」為患者的治療把關。

我們經常提到的薄血藥，可以分為抗凝血藥及抗血小板藥，前者藉著干擾血液蛋白，以延長血塊形成時間，後者則阻止血小板聚合而形成血塊。部分心血管疾病需要用到這些藥物治療，例如冠心病、心血管狹窄或做完通波仔手術的患者，需要服用抗血小板藥；心房顫動或血管栓塞患者，則要服用抗凝血藥，某些較嚴重的個案更需要兩種藥物一併使用。

 

新薄血藥 出血風險低

76歲的張婆婆（化名）就是其中之一，她本身是房顫患者，同時有高血壓及糖尿病，也曾試過輕度中風，並剛剛接受「通波仔」手術。主診醫生評估過其病情，認為她術後再次中風的機會偏高，故此建議她除了服用雙重抗血小板藥，更要一併服用抗凝血藥，以進一步降低中風機會，惟婆婆擔心此會額外增加出血風險。

在了解為甚麼要雙藥齊下之前，不妨了解房顫與中風的關係。心臟科專科翁思宇醫生指出，心房顫動會增加血塊形成機會，倘若血塊隨血流上腦就會引發中風，相關風險是一般人的5倍。而65歲或以上的長者有5%7%出現心房顫動，75歲或以上更有多達10%人患病。若然確診心房顫動，患者需要服用抗凝血藥，現時有些新藥更可降低60%70%中風風險。

Ad Block

 

逆轉針劑 迅速中和藥效

針對張婆婆這類高風險個案，翁醫生認為，如果單純在術後一年服用抗血小板藥，推遲服用抗凝血藥，患者該年的中風機會高達5%10%。此外，如患者正服用傳統抗凝血藥，一旦不幸遇上意外大量出血，或因此未能即時接受緊急手術，相反新式抗凝血藥備有緊急「解藥」，屬於人工合成抗體，透過靜脈注射，可在數分鐘內將薄血藥的功效解除，增加用藥的安全性。

而張婆婆及其家人得悉抗凝血藥有「解藥」可在危急關頭解除薄血功效，最終也接納將其中一隻抗血小板藥轉為抗凝血藥，在維持服用的藥類數目下，額外添加預防中風功效。翁醫生重申，像婆婆般的病人，若不服用抗凝血藥，其中風風險遠大過出血風險。

Ad Block

翁醫生提醒，日常注意飲食均衡，留意「三高」情況、多運動以及勿吸煙等，都有助降低患心臟病的風險。至於本身有「三高」或心血管疾病的人士，則要提防出現心房顫動，建議定期覆診檢查。由於不同治療方案各有其成效、副作用及限制，若發現患有心房顫動，應與自己的主診醫生商討，選用最合適的治療方案。

心臟科專科翁思宇醫生

心臟科專科翁思宇醫生

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受