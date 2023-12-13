健康解碼｜新式薄血藥配「解藥」 逆轉藥效 如「安全網」防大量出血

心房顫動可以導致中風，如果患者本身有其他心血管病史，例如冠心病或曾接受通波仔手術，除了服用抗凝血藥，或需要附加抗血小板藥，藉此減低中風機會。不過，有患者或擔心「服用過多薄血藥，或會增加出血風險」，其實現時有些新型薄血藥的出血風險頗低，而且備有「逆轉針劑」，能在突發情況下中和薄血藥藥性，猶如「安全網」為患者的治療把關。 我們經常提到的薄血藥，可以分為抗凝血藥及抗血小板藥，前者藉著干擾血液蛋白，以延長血塊形成時間，後者則阻止血小板聚合而形成血塊。部分心血管疾病需要用到這些藥物治療，例如冠心病、心血管狹窄或做完通波仔手術的患者，需要服用抗血小板藥；心房顫動或血管栓塞患者，則要服用抗凝血藥，某些較嚴重的個案更需要兩種藥物一併使用。

新薄血藥 出血風險低 76歲的張婆婆（化名）就是其中之一，她本身是房顫患者，同時有高血壓及糖尿病，也曾試過輕度中風，並剛剛接受「通波仔」手術。主診醫生評估過其病情，認為她術後再次中風的機會偏高，故此建議她除了服用雙重抗血小板藥，更要一併服用抗凝血藥，以進一步降低中風機會，惟婆婆擔心此會額外增加出血風險。 在了解為甚麼要雙藥齊下之前，不妨了解房顫與中風的關係。心臟科專科翁思宇醫生指出，心房顫動會增加血塊形成機會，倘若血塊隨血流上腦就會引發中風，相關風險是一般人的5倍。而65歲或以上的長者有5%至7%出現心房顫動，75歲或以上更有多達10%人患病。若然確診心房顫動，患者需要服用抗凝血藥，現時有些新藥更可降低60%至70%中風風險。

逆轉針劑 迅速中和藥效 針對張婆婆這類高風險個案，翁醫生認為，如果單純在術後一年服用抗血小板藥，推遲服用抗凝血藥，患者該年的中風機會高達5%至10%。此外，如患者正服用傳統抗凝血藥，一旦不幸遇上意外大量出血，或因此未能即時接受緊急手術，相反新式抗凝血藥備有緊急「解藥」，屬於人工合成抗體，透過靜脈注射，可在數分鐘內將薄血藥的功效解除，增加用藥的安全性。 而張婆婆及其家人得悉抗凝血藥有「解藥」可在危急關頭解除薄血功效，最終也接納將其中一隻抗血小板藥轉為抗凝血藥，在維持服用的藥類數目下，額外添加預防中風功效。翁醫生重申，像婆婆般的病人，若不服用抗凝血藥，其中風風險遠大過出血風險。

翁醫生提醒，日常注意飲食均衡，留意「三高」情況、多運動以及勿吸煙等，都有助降低患心臟病的風險。至於本身有「三高」或心血管疾病的人士，則要提防出現心房顫動，建議定期覆診檢查。由於不同治療方案各有其成效、副作用及限制，若發現患有心房顫動，應與自己的主診醫生商討，選用最合適的治療方案。