乳癌｜年輕患者復發可能性比較高　細胞週期抑制劑助降低風險

乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，每年約有18000個新案例。高雄市立大同醫院副院長陳芳銘醫師指出，根據腫瘤的特性，乳癌可區分成荷爾蒙陽性乳癌、HER2乳癌、三陰性乳癌等亞型，其中以荷爾蒙陽性乳癌最為常見，約佔有65%，HER2乳癌約佔20-25%，三陰性乳癌約佔10-15%。 約有20%至30%會復發 早期乳癌的治療以手術為主，醫師會視狀況進行部分乳房切除或全乳房切除，並搭配前哨淋巴結切片或進行淋巴結廓清。後續再根據病理報告乳癌亞型決定術後輔助治療的組合，包括化學治療、標靶治療、荷爾蒙治療及免疫治療等。

早期發現、早期治療有助提升預後，但是早期乳癌患者在術後也不能大意，必須注意復發風險。陳芳銘醫師提醒，高復發風險之早期荷爾蒙陽性乳癌（HR+/HER2-）約有20%至30%會復發，可善加利用各種術後輔助治療降低復發的風險。 患者務必配合醫師的建議，接受術後輔助性藥物治療。陳芳銘醫師說，早期乳癌的治療目標是追求治癒，至於乳癌復發、轉移後，治療目標便會調整為延長存活。 一般而言，較年輕的乳癌患者，復發風險會比較高。陳芳銘醫師指出，臨床上可根據幾個條件來評估復發風險，包括淋巴結轉移顆數、腫瘤大小、腫瘤分化程度、Ki-67指數等。

淋巴結轉移是最重要復發因子 如果淋巴結轉移達4顆以上，或是淋巴結轉移在3顆以下，同時具有以下其中一個條件：腫瘤大於等於5厘米、腫瘤分化程度第三級、Ki-67指數大於20%，那便屬於高復發風險族群。 淋巴結轉移是最重要的復發風險因子，陳芳銘醫師說，如果乳癌有1至3顆淋巴結轉移，即使服用完5年輔助性賀爾蒙治療，10年復發風險約20%；如果有4至9顆淋巴結轉移，10年復發風險更高達36%。 腫瘤大小會影響復發風險，例如腫瘤在2厘米以下，淋巴結沒有轉移，10年的復發風險大概是5%；腫瘤在2厘米至5厘米之間，10年的復發風險約10%。

乳癌細胞的生物特性亦會影響復發風險，腫瘤組織分化程度較差，復發風險較高。Ki-67指數較高代表癌細胞生長速度較快，轉移或復發的風險也會比較高。 標靶藥物抑制癌細胞分裂 由於每位患者的復發轉移風險不同，在手術治療後須要使用不同強度的術後輔助性藥物治療。陳芳銘醫師說，以荷爾蒙陽性乳癌為例，一般術後會使用抗荷爾蒙藥物；對於病程進展較嚴重的患者，會使用抗荷爾蒙治療與化學治療；對於具有高復發轉移風險的患者，會建議使用抗荷爾蒙治療、化學治療、與細胞週期抑制劑。 細胞週期抑制劑是種標靶藥物，能夠針對調節細胞分裂週期的細胞週期素激酶發揮作用，抑制癌細胞的分裂，有效控制乳癌。陳芳銘醫師說，細胞週期抑制劑已用於治療復發轉移的晚期乳癌，並發揮相當顯著的治療成效，目前也被使用於具有高復發風險的早期乳癌患者，希望降低復發、轉移的風險。