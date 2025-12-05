健康解碼｜三酸甘油脂超標 可引發急性胰臟炎 降血脂藥物 助穩定水平

每當提到「三高」問題中的高血脂，多數人只會想到膽固醇超標。其實血脂中的三酸甘油脂同樣重要，若水平失控，同樣會增加患上心血管疾病的風險。內分泌及糖尿科專科黃渭湘醫生表示，三酸甘油脂長期超標，除了增加患上心血管病風險，亦可誘發急性胰臟炎，呼籲都市人要保持健康的飲食及生活習慣，配合定期驗血，監察血脂水平，及早防治高血脂這個健康「隱形殺手」。
黃渭湘醫生指出，高血脂問題可包括膽固醇或三酸甘油脂水平過高，兩者都屬於身體的脂質。其中膽固醇過高泛指總膽固醇或壞膽固醇超標。至於三酸甘油脂往往被市民忽略，它較易受不良飲食及生活習慣影響，持續超標有機會導致血管出現粥樣硬化，增加患上血管栓塞、腦中風等心血管病的風險；另外高三酸甘油脂有機會引發胰臟急性發炎，後果不容忽視。
何謂三酸甘油脂超標？
三酸甘油脂的理想水平是低於1.7mmol/L，介乎1.7至2.3mmol/L為輕微超標；若高於2.3mmol/L，會對健康構成風險，包括逐步增加患上心血管疾病的機會。如5.6mmol/L或以上則屬嚴重水平，患者有出現急性胰臟炎的風險，嚴重可以致命，需要正視及積極處理高血脂病情。黃醫生指出，以下是三酸甘油脂的幾個風險因素，值得大眾關注。
- 經常進食高脂肪食物
- 經常進食高碳水化合物、高糖份食物
- 有飲酒習慣，身體在分解酒精過程中會產生三酸甘油脂
- 缺乏運動，身體未能消耗多餘熱量
- 遺傳因素
病人因急性胰臟炎致腹痛入院
50歲李先生（化名）本身有糖尿病及肥胖問題，體重指標（BMI）超過30。他因劇烈腹痛入院，檢查證實出現急性胰臟炎，血糖控制亦不理想，需注射胰島素作治療。同時，李先生被發現三酸甘油脂水平超標，需服用適當藥物，控制病情。由於肥胖問題威脅健康，李先生決定進行減肥手術，控制體重問題。術後其糖尿病情獲改善，暫時毋須服用治療藥物。至於三酸甘油脂水平仍接受監察，配合調整生活及飲食習慣，正逐漸回復正常生活。
降血脂藥物 助穩定水平
臨床上醫生會因應病情，為患者制訂不同的治療方案，考慮因素包括三酸甘油脂的水平、有否患其他慢性病、或是否已出現併發症。例如病人的相關水平只有輕微超標，並無併發症，會建議改善生活及飲食習慣，配合控制體重、戒酒作改善。若相關水平偏高，並已出現併發症，便要服藥控制。藥物治療方面，常見降血脂藥物包括他汀類藥物、微纖維酸類（即PPAR alpha受體促進劑）或煙酸類藥物。其中微纖維酸類藥物可有效降低三酸甘油脂水平，幅度最高達5成。奧米加3脂肪酸的補充劑都有輔助減低血脂的作用。
高血脂毫無先兆，所以及早檢查，早診早治很重要。黃醫生提議市民，由40歲至45歲開始，定期驗血，量度三高水平，高風險人士（例如糖尿病患者、肥胖人士、腎病患者等）更要提早接受評估。
黃渭湘醫生最後提醒，治療高血脂有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。