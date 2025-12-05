健康解碼｜三酸甘油脂超標 可引發急性胰臟炎 降血脂藥物 助穩定水平

每當提到「三高」問題中的高血脂，多數人只會想到膽固醇超標。其實血脂中的三酸甘油脂同樣重要，若水平失控，同樣會增加患上心血管疾病的風險。內分泌及糖尿科專科黃渭湘醫生表示，三酸甘油脂長期超標，除了增加患上心血管病風險，亦可誘發急性胰臟炎，呼籲都市人要保持健康的飲食及生活習慣，配合定期驗血，監察血脂水平，及早防治高血脂這個健康「隱形殺手」。

黃渭湘醫生指出，高血脂問題可包括膽固醇或三酸甘油脂水平過高，兩者都屬於身體的脂質。其中膽固醇過高泛指總膽固醇或壞膽固醇超標。至於三酸甘油脂往往被市民忽略，它較易受不良飲食及生活習慣影響，持續超標有機會導致血管出現粥樣硬化，增加患上血管栓塞、腦中風等心血管病的風險；另外高三酸甘油脂有機會引發胰臟急性發炎，後果不容忽視。