健康解碼｜「三高」男戒口做運動 仍恐糖尿併發 及早用藥免洗腎

糖尿病是「跟一世」的慢性長期病，難以「斷尾」，藥物治療除要控制血糖達正常穩定水平，更重要是預防併發症出現。有醫生透露，一名50多歲的「三高」男士，正服用糖尿病藥物及打胰島素控制血糖水平，亦有乖乖定期運動，惟其腎小球過濾率僅50mL/min/1.73m2 （低於90被視為二期腎衰竭），擔心隨年紀漸大，情況惡化致需「洗腎」。 家庭醫生林思睿表示，現時本港輪候腎臟移植名冊中，不少輪候病人都是「糖尿腎」引起，故及早用藥，加上控制飲食和適當運動，才能有效控制病情，「這是鐵三角，缺一不可，單靠飲食和運動能控制血糖水平的患者不足10%，藥物的調控更是『走唔甩』。」

林醫生坦言，糖尿病的併發症幾乎「由頭到腳指尾都有」，如俗稱「糖尿上眼」的視網膜病變、或腎衰竭、心血管病如心臟病、中風等，「早期併發症的症狀不明顯，患者難察覺，但病情發展下去，或幾何級數惡化，屆時已無法回頭。」他說，初期控制血糖水平的穩定性非常重要，病人和醫生、甚至患者的家人要三方協作，才能有效達到有效治療。 「前期糖尿」勿輕視 宜「鐵三角」控制病情 要預防併發症，藥物治療是重要一環。醫生會按國際權威機構的用藥指引處方藥物，目前一般傾向提早用藥，且並非只控制血糖指數在正常水平，更重要是減低及避免併發症風險。

「甲福明是治療二型糖尿病一線藥物，但醫生亦要視乎患者有無心或腎的問題，抑或僅是肥胖。若屬前者，現時亦會處方新一代降糖藥SGLT2抑制劑，因除控制血糖水平，亦能保心和護腎；即使無糖尿病，心臟科和腎科病人亦可服用。若本身血壓到臨界點，並有輕微蛋白尿，或已是前期患者，亦可服食以防併發症。」 他說，曾有50多歲男士患有「三高」，求診時空腹血糖指數達12至13，但他其實頗節制飲食，亦勤做運動，「他一星期健身3次，有服藥及打胰島素，但腎小球過濾率僅50幾，比一般成年人正常高於90的水平低很多，以其年紀屬不尋常，醫生擔心他到70歲時，會惡化至須要洗腎，因此及早處方了SGLT2抑制劑，結果5年間其腎小球過濾率無再下跌，亦無引發其他併發症。」

但他提醒，因SGLT2抑制劑的機制是利用尿液把身體多餘糖份排出體外，患者要多喝水，且不可憋尿，否則會導致尿道炎及膀胱炎，女士或因念珠菌引起陰道炎。 切忌自行停藥減藥 宜定時覆診 不過，除適當用藥，定期覆診及按醫生指示依時服藥亦很重要。林醫生稱，疫情期間，不少病人害怕因就診而感染新冠，僅往配藥，甚至整年都未有覆診。到疫情過後，甫覆診即發現血糖指數「爆標」，「惡化是無聲無息，以心臟為例，主要血管塞了7至8成，患者都未必感覺得到。有患者在疫情期間出現兩條心臟血管栓塞，須要通波仔卻不自知，後來參加馬拉松時就出事了。」

林醫生又提醒，糖尿病防控有多種方法，各有好處及副作用，患者宜向自己的家庭醫生查詢。