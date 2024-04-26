健康解碼｜世界免疫周 提升自身免疫力 病毒無情 接種蛇針加強防護

免疫力低下人士容易被病毒入侵，當中俗稱「生蛇」的帶狀疱疹病毒感染，在本港頗為常見。經歷過「生蛇」人士也知道，病發時又痛又痕，病癒後又偶爾會出現突如其來的神經痛，帶來重大困擾。但原來「生蛇」是可以預防的，藉著「世界免疫周」，大家一同學習如何提升免疫力，避免「生蛇」。 每年4月最後一個星期是「世界免疫周」，目的是提倡使用疫苗，以保護不同年齡層人士免受疾病威脅。風濕病科專科蘇晧醫生指出，免疫力低下人士例如本身患有風濕科疾病、癌症、腎病及服用免疫系統抑制藥物的人，以及長者，普遍較容易感染各種疾病，這些組群的人士應考慮及早接種相關疫苗，減低風險。

生蛇併發長期神經痛 「生蛇」是其中一個免疫力低下人士容易感染的病毒，尤其年長人士應格外提防。蘇醫生解釋，大部份香港人曾經生過水痘，病癒後帶狀疱疹病毒會潛伏於體內，隨著年齡增長或休息不足時，人的免疫力會逐漸下降，此時病毒就會伺機肆虐，尤其是50歲以後，帶狀疱疹容易重新活躍，從而增加生蛇的風險。 蘇醫生提醒，如果發現皮膚突然出現閃電般或火燒般的神經痛，表面又沒有任何異樣，就要留意是否生蛇。紅疹及水泡會在這些表徵出現的一至兩天出現，患者應在七十二小時內接受抗病毒藥物治療，延誤會影響康復進度，並有機會引起後遺症︰「常見後遺症包括生蛇後神經痛，可能持續一段長時間，甚至十年以上，令康復者生活大感困擾。部份個案更會併發腦炎、臉癱，如果病毒接近眼睛神經線，更可能永久影響視力。」

接種疫苗減感染風險 為了避免被「蛇」入侵，蘇醫生認為免疫力低下人士應及早接種疫苗，這不僅可以減低感染風險之餘，即使被感染，也能降低併發症出現機率。他引述國際指引建議，五十歲以上以及十八歲以上患有免疫系統疾病人士，可接種蛇針以加強防護。 第一代蛇針早於多年前面世，若當時已經接種過，是否仍應接種現在的新一代生蛇疫苗呢？蘇醫生解釋，第一代疫苗的保護力並非最全面，藥效並會隨時間而減弱，免疫力低下人士應該「補針」，而新一代蛇針亦經證實保護性及安全性方面較好，並可減輕後遺神經痛帶來的痛楚︰「生蛇是可以避免的，接種疫苗就能直接減低感染風險，如果不幸出現生蛇病徵，就應該盡早求診。」

蘇醫生補充，除了接種疫苗，市民亦可透過改善生活習慣提升免疫力，例如戒掉吸煙及飲酒等不良習慣，飲食要均衡，定時進行適量運動，並且要有良好作息，避免壓力爆煲。他說，壓力是間接影響免疫系統的因素之下，不少生蛇個案在病發前也曾面對龐大壓力，提醒市民要放輕鬆生活。世界衛生組織也主張將疫苗納入公共衛生的重要部分，並確保疫苗措施在政府規劃佔有重要地位。現時預防生蛇疫苗可於私家診所接種；公立醫院病人則可於聖雅各福群會以優惠價錢接種。