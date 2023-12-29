健康解碼｜世衛最新發文 全球三分一男性感染HPV 家庭醫生分享：年輕男士更有風險

不少人誤以為只有女性才會感染HPV（人類乳頭瘤病毒），然而近日有男性病例感染HPV並引發口咽癌。加上世衛引述最新研究顯示，全球15歲或以上男性之中，接近三分之一感染了至少一種HPV，五分之一感染了至少一種高危或致癌的HPV，反映男性感染HPV相當普遍之餘，更有機會因而患上頭頸癌等癌症。另一方面，接種疫苗能夠預防HPV，有助減低兩性之間傳播風險。家庭醫生作爲首個接觸大衆的醫療系統，應加强與病人溝通合適的疾病預防方案，減低潛在社會醫療負擔。

30歲男不菸不酒仍患口咽癌 年輕男性感染HPV並致癌，並非罕見，台灣有30多歲男病人，不煙不酒亦沒有家族史，卻發現扁桃腺發炎日益腫脹，檢查時發現扁桃腺單側潰爛，多番服藥仍然病情反覆，直至一次口腔嚴重出血而入院求醫，才確診患上由感染HPV引起的口咽癌，屬於頭頸癌一種。港安醫療中心家庭醫學專科醫生趙志輝醫生表示：很多病人出現症狀時不清楚應該向甚麽專科求診，從而延誤就醫，建議病人如有問題可先向其家庭醫生查詢。

HPV是一組包括200多種類型的病毒，最少12種致癌，主要透過性接觸傳染。早前有研究指出，大部分有性接觸的男性和女性，都有感染至少一種HPV的風險，即使只有一位性伴侶仍有感染風險。然而感染HPV後並沒有徵狀，可怕之處在於有機會誘發癌症以至死亡。已知與HPV相關的癌症包括口咽癌與肛門癌等，均與HPV 16息息相關。世衛國際癌症研究機構估計，於2018年約有6.94萬宗男性癌症個案，由HPV引發。因此，感染HPV對男性的影響不容低估。

五分一男士感染高危HPV 可引致頭頸癌 研究發現，全球男性總體HPV感染率為31%，亦即約三分之一男性中招；高危型HPV的感染率為21%，反映全球五分之一男性受此影響。值得關注的是，以年齡計算，25至29歲年輕男性的HPV感染率最高，達到35%，反映年輕男性感染HPV甚為普遍。即使男性過了29歲，HPV感染率仍維持高水平。



一般大衆都忽視男性感染HPV的後果，認爲只會導致女性的子宮頸癌，其實男性亦有感染高危HPV從而致癌的風險。HPV不只會感染生殖器官，也有可能經由口交感染口腔與咽喉等部位，導致口咽癌與頭頸癌。頭頸癌意指在上呼吸道和上消化道，亦即由臉部到頸部不同位置，出現的惡性腫瘤。再者男性患上頭頸癌與口咽癌的機會遠高於女性，其中又以HPV相關的個案更有上升趨勢，更顯男性關注預防HPV感染的重要性。

頭頸癌難以發現 家庭醫生建議預防勝於治療 然而，口咽癌等頭頸癌並沒有常規檢查，難以發現和及早治療。再者頭頸癌與口咽癌的早期病徵較溫和，例如舌頭、舌邊或舌根等部位，出現貌似痱滋的紅色或白色的斑塊，或者持續感到喉嚨痛等，病人容易忽略，有時甚至待頸部淋巴腫脹才求診，作出詳細檢查才發現患病。上文提及的口咽癌病人，接受治療後逐漸康復，醫學追蹤3至5年後，已恢復正常生活。



感染HPV並無針對性的治療方案，因此預防方案更顯得重要。接種疫苗有助預防感染HPV，男女均可接受注射。外國已有多個國家將適齡男士納入常規接種，奈何目前本港男性的HPV疫苗接種率相對較低。預防勝於治療，接種疫苗減低感染風險與定期篩查及早發現病變同樣重要，建議大眾勿存僥幸心態，主動向家庭醫生查詢適合自己的疾病預防方案。

HPV感染及相關疾病的預防與治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其家庭醫生查詢。