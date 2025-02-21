健康解碼｜中風可致殘障 影響生活質素 新藥可提升復康功效 改善自理能力

中風是本港的其中一個頭號殺手，15%至40%中風人士於一年內死亡，絕對不可少覷。有腦神經科專科醫生指出，中風患者即使能夠存活，也可能導致各種嚴重併發症。資料顯示，在中風後的首五年期間，約有三分二的患者出現不同程度的神經功能缺損或殘障。幸而，近年醫藥界引入新型藥物，可加快患者康復速度，改善認知及自理能力。 患者或出現活動及認知障礙 中風是由於腦部血管受到阻塞或爆裂所致，令受影響的腦部組織欠缺養分和氧氣，並且導致相關的神經細胞壞死，而引發各種後遺症。腦神經科專科馮斌熙醫生指出，因應個別患者的腦部受損位置，可對身體各個功能，造成不同程度的影響，包括溝通能力、視力、記憶力、吞嚥能力等，「如中風導致患者出現肢體活動障礙、認知障礙，更會令患者失去自我照顧能力。」

馮醫生補充，中風的後遺症亦可引致多種併發症。舉例說，如患者需要長期卧床，由於同一位置的皮膚長期受壓，容易出現壓瘡；若患者如廁後清潔不當，便會容易誘發尿道炎；患者亦會因痰液難以咳出，或因吞嚥困難引致食物跌入氣管，可引致肺炎並且奪命。此外，亦有患者因中風後身體機能大不如前，或因失去自理能力，令情緒變得低落，增加患上抑鬱症的風險。 及早接受康復治療 一般情況下，當患者病情轉為穩定，醫生便會聯同護士、物理治療師、言語治療師等跨專業醫療團隊，針對患者的病情需要，隨即為患者展開個人化的康復治療，助患者改善生活質素，提升自我照顧能力。物理治療師會訓練患者的身體活動能力；而職業治療師會評估及提供合適的家居改善建議；言語治療師則會協助患者改善吞嚥及溝通能力等。

馮醫生指出，中風後的首兩星期，患者的康復進度最為明顯。其後，患者亦需要積極進行康復訓練，有助改善自理能力，減低中風帶來的影響。 藥物輔助治療加快康復 中風患者投入復康固然重要，現時亦已有針對中風康復治療的藥物，輔助患者加快康復速度，令復康可以事半功倍。「有研究顯示，二磷膽鹼（Citicoline）可改善患者的認知及自理能力，建議患者中風後的首六星期服用，以獲得更顯著的療效，藥物亦可長期服用。」有需要時，醫生亦會為患者安排經顱直流電刺激治療（tDCS），刺激腦部細胞，改善中風的後遺症。

50歲的陳先生患上中風，其後出現語言障礙，只能以單字與人溝通。經醫生評估後，陳先生服用二磷膽鹼（Citicoline）及接受經顱直流電刺激治療，並配合言語治療師的語言治療，約數個月後，溝通及表達能力大有改善，亦能夠以句子形式說話。 馮斌熙醫生最後提醒，不同治療方案都各有其成效、副作用及風險，患者應與主診醫生商討，選擇最適合自己的治療方案。

腦神經科專科馮斌熙醫生