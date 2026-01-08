健康解碼｜乾燥濕疹發 皮膚薄遭殃 無類固醇式治療 盡快消炎止癢

每逢乾燥季節，濕疹患者的皮膚彷彿「中門大開」，皮膚屏障容易被入侵，尤其皮膚較薄位置，用類固醇藥又驚皮膚變薄，不用藥又怕痕癢難當。其實如今治療濕疹的藥物多元，並非只得「類固醇」這個選項，患者可以在無類固醇副作用的基礎上安心用藥治療，並可持效穩定病情。 天氣一乾燥，十二歲的彤彤（化名）就好像得了熊貓眼，眼皮帶點紅腫。媽媽起初以為她睡眠不足，擦紅雙眼，怎料情況加劇，擦得眼睛附近皮膚脫皮，求診之下始知原來是濕疹所致。彤彤媽媽當然擔心，在她的認知裡，以為治療濕疹必須使用類固醇，而此藥可能帶來副作用，一度擔心女兒得不到理想的治療而病情惡化。

皮膚薄位置容易破損 為甚麼天氣乾燥，容易令人濕疹發作呢？皮膚科專科陳湧醫生解釋，患者本身的皮膚屏障相對較差，容易被外來致敏原入侵，乾燥則令皮膚少了油脂的保護，就令致敏原有機可乘。加上天氣寒冷，長袖衣物的摩擦、室內環境的溫度及濕度高低也會導致濕疹發作，種種因素正好說明為何一到轉季，濕疹患者特別痕癢。 個案中的彤彤就因濕疹發作而擦得眼睛脫皮，陳醫生指出，眼皮及臉部等皮膚較薄的位置，的確容易擦損，假如破皮並出現傷口，又會引發一連串問題，故此平日即使沒有發作，患者也應慣性塗抹潤膚膏，滋潤皮膚。至於很多父母也擔心的類固醇問題，他指該藥有快速消炎作用，能夠盡快紓緩病徵，惟的確會有導致皮膚變薄的副作用，故此並不適合長期使用於皮膚較薄的位置。

治療與預防作用並存 面對這個進退兩難的治療困局，彤彤的主診醫生取而代之，為她處方「局部外用免疫抑制劑」（Topical calcineurin inhibitors, TCI），當中有Pimecrolimus 及 Tacrolimus，特別適用於皮膚較薄位置。Pimecrolimus主要針對輕度至中度濕疹，而Tacrolimus可以用於較嚴重的濕疹，用藥大約兩星期後症狀大有改善，其後再透過潤膚保濕以鞏固療效。陳醫生說，TCI為外用處方藥膏，同樣有消炎作用，可以在濕疹發作時使用，藥效覆蓋輕度、中度至嚴重濕疹患者，不適合類固醇藥膏的人士或停用類固醇藥膏後均可考慮使用。

「TCI藥膏不含類固醇，可以使用於眼皮、臉部等皮膚較薄位置，藥性有效降低免疫系統的過敏反應，紓緩皮膚痕癢及其他發炎症狀。」他補充，含有Tacrolimus的TCI也可以用於預防性治療，患者可以在一些經常濕疹復發的位置使用，每星期使用2天，研究指出可減少濕疹覆發次數。 陳醫生認為，針對濕疹發作，最重要是「救火」，目的是把炎症盡快「撲熄」，使用哪類藥物必須因應患者的皮膚性質︰「治療其實是有些沒有類固醇的選項，即使用類固醇，也不用諱疾忌醫。一些個案是可以先用類固醇藥膏快速控制病情，再用TCI達至持效治療，藉此平衡副作用問題。」

陳湧醫生提醒，治療濕疹有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

皮膚科專科陳湧醫生