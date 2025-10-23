健康解碼｜五十肩？肩䄂撕裂？痛症原因要攪清楚

人到中年，經常出現肩膊繃緊、疼痛，肩膊活動欠靈活，很多時都攪不清楚痛症來源，稍為拖延一下就可能影響活動能力。針對肩膊痛症，五十肩、肩䄂撕裂可說是最常見的成因，患者會因肩膊活動幅度大減而難以舉手，為日常生活帶來困擾。骨科醫生建議，肩膊感到異常疼痛勿強忍，及早求醫對症下藥，有助趕走痛楚。 肩膀痛症是都市人常見問題，骨科專科醫生劉志源表示，臨床上比較多人患有五十肩問題，患者的肩膊活動幅度會收窄，以致進行不同角度的活動，會感到肩膊僵硬，故又稱「冰封肩」。五十肩多數屬原發性，或患者肩膊曾受傷；曾接受乳癌手術或患糖尿病，都比較容易有此問題。

痛症拉低患者的生活質素 另一個肩膊痛成因，可能較少人知道，便是肩䄂撕裂（旋轉肌撕裂），即是一組圍繞肩關節的肌肉和筋腱受傷，其痛楚比較深入，當患者舉起手時會感到肩膊僵硬，甚至手部乏力。患者通常是中年人，或者是喜歡做運動人士，不小心在打籃球、打網球等做運動期間發生意外，導致肩膊急性受傷。 此外，工作上經常重複舉高手動作、或提高幅度過大，都會引致相關勞損及受傷。由於肩䄂肌群的筋腱血液循環較差，受傷後較難康復，並且會限制患者的活動能力，令生活質素大打折扣，因此，患者應及早求醫，接受適當治療。

劉醫生表示，無論是五十肩或肩䄂撕裂，一般建議患者接受保守治療，例如使用止痛藥或消炎止痛藥、外用消炎止痛貼等。另配合物理治療，例如進行超聲波治療消炎，指導患者進行復康運動，放鬆筋腱。 保守治療包括外用消炎止痛貼 對於一些不能長期服用消炎止痛藥的患者，特別是腎功能較差等內科病人，在患處直接使用外用消炎止痛貼，讓藥力直接滲透作局部紓緩及止痛，比口服消炎止痛藥，前者可減低出現副作用的機會，讓患者使用時更安心。若病情較嚴重，接受保守治療效果有限，便可能要考慮進行手術。例如肩䄂撕裂的患者，要進行微創手術修補受傷的筋腱。五十肩患者可能要做手術，拉鬆筋腱或清走發炎物質。

劉醫生指出，要遠離肩膊痛，市民平時宜多做運動，鍛鍊肌肉及保持關節柔韌度。肩䄂撕裂患者，應減少進行重複性動作，預防病情加劇。若必要提取重物，可用手拉車協助，減少再受傷機會。 此外，持續肩膊痛亦可反映健康出現大問題，曾經有一名60歲男子，一直受肩膊痛症困擾。起初不以為意，由於病情轉差，接受磁力共振檢查，發現是肺癌擴散到骨骼並引致痛楚，須轉介腫瘤科跟進。劉醫生建議痛症病人，受痛楚困擾持續1個月或以上，或病情越來越差，應及早求醫，找出背後原因。

劉志源醫生提醒，治療肩膊痛症有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

骨科專科劉志源醫生