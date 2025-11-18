健康解碼｜代謝性脂肪肝增肝硬化、肝癌風險 及早治療保健康

代謝性脂肪肝與多種都市人常見的代謝疾病關係密切，包括肥胖、糖尿病等三高疾病，不少人同時患有上述疾病，隱藏多重健康危機。內分泌及糖尿科專科醫生張偉成表示，脂肪肝早期無先兆、難察覺，當情況轉差成脂肪性肝炎、肝硬化，才有易倦、黃疸等明顯症狀。建議高風險人士要定期進行脂肪肝評估，及早介入，從生活各方面著手趕走脂肪肝。 代謝性脂肪肝是指肝臟積聚過多脂肪，即堆積5%或以上脂肪。成因與飲食及生活習慣有關，例如過量進食、常吃高脂或高糖分食物、缺乏運動等，引致身體包括內臟積聚脂肪。張偉成醫生指出，日常求診的糖尿病患者，尤其大肚腩、肥胖人士，普遍有脂肪肝。因為糖尿病人基於胰島素阻抗而患病，同一致病機制也使肝臟容易積聚脂肪，故兩種疾病常常並存。

恐演變成肝纖維化、肝硬化 患上代謝性脂肪肝會有症狀嗎？張醫生指出，大部分人早期無明顯症狀，因此容易忽略。整體脂肪肝患者中約有1至3成人，會因肝細胞發炎，演變成脂肪性肝炎，屆時才會有疲倦、食慾不振等病徵。假如脂肪肝病情無好好控制，肝臟長期發炎，更可於未來10年至20年，惡化成肝纖維化或肝癌。 曾有40多歲男病人因肥胖和糖尿病求醫，日常更受腳痛及睡覺打鼻鼾等所困擾，檢查發現病人亦患脂肪肝。面對重大健康危機，他決心接受適當治療，有效改善了體重及血糖水平，更擺脫脂肪肝問題。

張醫生建議下列高風險人士，應定期接受脂肪肝檢查： 中央肥胖

高血脂或三酸甘油脂過高

糖尿病

有新陳代謝或內分泌問題 臨床上可經肝纖維化掃瞄儀器，檢測肝臟脂肪比例及肝硬度；上腹部超聲波檢查或肝酵素驗血測試則可作初步評估。 代謝性脂肪肝可逆轉嗎？ 醫學界過往沒有專門藥物可治療代謝性脂肪肝，直至去年，美國食品及藥物管理局（FDA）批准首款可治療代謝性脂肪肝炎的口服藥推出市場，而本港暫未引入此藥。至於一些幫助控制體重的藥物，都能改善代謝性脂肪肝及代謝性脂肪肝炎病情。

患者亦可考慮使用活性胺基酸（SAMe），它有下列四大功效：減少肝臟脂肪積聚、促進肝細胞再生能力、加強受損細胞自我修復等，藉此改善脂肪肝。 控制飲食及運動習慣同樣重要 脂肪肝與肥胖息息相關，患者若可減少3%至5%體重，有助改善脂肪量。若減少10%或以上體重，則可減緩、甚至有機會逆轉肝纖維化。 張醫生建議患者要吃低熱量食物，減少吃加工或高糖分食物，以免增加肝臟負擔。此外，水果中的果糖，若攝取過多亦可致脂肪肝，日常宜避免過量吃水果。定期運動有助燃燒脂肪，維持肌肉量，對控重同樣重要。

張偉成醫生提醒，治療脂肪肝有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

內分泌及糖尿科專科張偉成醫生