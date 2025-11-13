健康解碼｜以為記性差一定是認知障礙先兆？ 原來與良性前列腺增生有關

老人家記性日漸變差，精神狀態欠佳，可能大家會懷疑會否是患上了認知障礙症，但原來這種改變有機會是一些生活習慣所致。有醫生透露，不少長者因「疑似腦退化」而求診，經檢查及臨床評估，始發現原因是睡眠質素太差，令記憶力及專注力大幅下滑，再深入問症，夜尿原來就是記性差的「元凶」。 現年75歲的黃伯（化名）早前由家人陪伴求醫，家人表示近來張伯記性變差，而且專注力及精神狀態都不太好，懷疑他是否患上認知障礙症。醫生為他檢查後，認為他只是輕度認知障礙至輕微腦退化的程度，不至於令其記性有大幅下滑的問題。

反而，醫生了解過黃伯的生活習慣後，得知其夜尿問題嚴重，每晚每隔兩小時便要如廁一次，導致無法進入深層睡眠，估計他是夜尿問題影響睡眠而引致記性變差。經診斷後，終確認他原來患有良性前列腺增生，最終處方合適藥物後，張伯表示夜尿情況及精神狀態都有所改善，記性亦比之前好。 無可避免的良性前列腺增生 事實上，前列腺會隨着年紀而發大，老人科專科醫生任展鵬指出，有些研究指超過一半60歲以上男士患有良性前列腺增生，80歲以上患者更高達九成，所以良性前列腺增生可能是每位男士必經的階段。現時，良性前列腺增生的確切病因尚未明確，但醫學界普遍認為是與男士的體內荷爾蒙有關。

良性前列腺增生會令尿道受壓並出現症狀包括尿頻、夜尿、尿流斷斷續續、小便時感到痛楚及有「去不清」的感覺等。任醫生表示，若患者沒有及時正視問題，有機會引致急性尿瀦留、細菌感染、膀胱結石及血尿等，而且若尿液未能排出並逆流至上尿道及腎臟，更可能影響腎功能，甚至導致腎衰竭，實在不容忽視。 藥物有助緩解小便不適症狀 要診斷良性前列腺增生，任醫生指會先了解患者的排尿情況再進行指診，從而判斷其前列腺有否發大及其質感有否問題。另外，透過尿液檢查，有助評估患者是否有血尿、發炎或蛋白尿等情況。如擔心有患癌風險，醫生亦會建議患者抽血檢查前列腺特異性抗原（PSA）作參考。

要改善及治療良性前列腺增生，患者應控制飲水量或減少飲用利尿飲品如茶及咖啡，以減少尿頻情況。如症狀已影響到日常生活，醫生或會建議用藥或進行手術。 現時，有兩類藥物有助改善良性前列腺增生問題，包括「α受體阻斷劑」及「5-α還原酶抑制劑」。任醫生稱，由於不少長者或服用多種藥物，為了方便這類患者用藥，現時有二合一藥物結合該兩類藥物的藥性，方便患者使用。他又提醒，某些傷風感冒藥的成份或會令患者的小便問題惡化及引致尿瀦留，因此他們使用任何藥物前都應先與醫生商討。

任展鵬醫生提醒，治療良性前列腺增生有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

老人科專科任展鵬醫生