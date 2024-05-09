健康解碼｜依從治療 掌握用藥方式 減低哮喘急性發作風險

哮喘屬於慢性支氣管疾病，當氣管受到刺激，氣管壁變得腫脹以致管道收窄，會令患者出現喘鳴、呼吸困難、反覆及持續咳嗽等病徵。據估計，現時本港的哮喘患者多達二十五萬，部分個案即使接受過治療，依然無法有效控制病情，原因可能與用藥依從性及用藥方法有關。 香港呼吸科護理學院成員、呼吸科專科護士李靖汶指出，哮喘與遺傳及環境因素有著密切關係，例如家族成員曾患濕疹、哮喘或其他過敏性疾病，患上哮喘的風險亦會較高。此外，曾受病毒或細菌感染或經常在工作環境中吸入刺激性物質的人士，亦可能隨時誘發哮喘。

自行停藥 隨時復發 李姑娘表示，不論是香煙或電子煙，兩者均會對肺部及氣管造成永久傷害，必須設法避免：「煙霧中有大量有害物質刺激氣管，加劇咳嗽及胸口壓迫等徵狀，更可能減低哮喘藥物療效，增加發作機會。如病情長期不受控制，難免對患者身心構成負面影響。」 「對部分患者來說，哮喘可以引發焦慮，因為呼吸困難必須花費力氣，或使呼吸成為一種可怕經驗。很多時候，焦慮和哮喘發作是週而復始的；若要打斷這個惡性循環，最好方法就是控制哮喘病情，定期覆診，接受適當治療。」李姑娘說。

由於哮喘無法根治，故此必須透過藥物控制病情，其中用藥依從性就非常重要。李姑娘表示，曾有一位年青哮喘患者，經短暫治療後覺得無甚大礙，決定自行停藥，並往外地旅遊。結果，他在當地哮喘病發，最終需要即日坐飛機回港，甫到埗便需要送入急症室治療。 事實上，不少患者往往在病情得到紓緩後便會鬆懈，「忘記了病發時有多辛苦」，作為護士，李靖汶認為除了提醒患者適時用藥，更要協助醫生制訂適合患者的治療模式。 用藥方式 因人而異 「治療哮喘的藥物分有不同劑型，使用方法各有不同，包括口服、注射或使用吸入器等。安排治療前，醫生會轉介患者至護士，了解哪種劑型適合他們，使用方法是否正確等，以確保患者能夠正確無誤地用藥。」