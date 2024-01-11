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健康解碼
2024-01-11 07:30:00
日報

健康解碼｜傳統針藥搭配新一代口服荷爾蒙藥 混合治療 阻止前列腺癌惡化

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健康解碼｜傳統針藥搭配新一代口服荷爾蒙藥 混合治療 阻止前列腺癌惡化

健康解碼｜傳統針藥搭配新一代口服荷爾蒙藥 混合治療 阻止前列腺癌惡化

不少前列腺癌患者在確診時，癌細胞已擴散至身體其他器官，但即使面對困境，也應保持正面心態抗病，尤其現時針對轉移性前列腺癌的藥物選擇多，例如可透過傳統荷爾蒙針藥，搭配新一代口服荷爾蒙藥物的混合治療方案，能進一步加強對腫瘤的控制及穩定病情；患者最重要是能夠及早識別病情，把握治療時機。

 

早期無病徵 確診時可已屆晚期

根據香港癌症資料統計中心數字，2021年前列腺癌新症個案達到3,038宗，排名男士常見癌症第3位，死亡個案則為518宗。臨床腫瘤科專科醫生張寬耀指出，前列腺癌的發病高峰為70歲以上，隨著人口老化及疾病意識提高，確診數字料會持續上升，惟觀乎死亡數字相對較低，反映這種癌症在治療效果上相對較理想。

不過，即使前列腺癌是「有得醫」，也需要及早確診；無奈的是，臨床上僅約1成患者在前列腺癌第一期確診，相反卻有逾3成個案是在第四期始知患病，此時癌細胞已經轉移至其他器官。張醫生解釋，前列腺癌早期無甚病徵，很多時在驗血時發現前列腺特異抗原飊升，此時前列腺癌可能已是擴散階段，並且伴隨小便困難或帶血，甚或是腫瘤壓著脊椎，以及併發腎衰竭等。

63歲的陳伯（化名）可說是「不幸中大幸」的前列腺癌患者，他因為夜尿頻繁而求醫，意外發現淋巴及骨骼位置有多處癌擴散，無法進行手術，需接受荷蒙爾治療，短短一個月療程已初見成效，小便未有再感疼痛，而且腫瘤擴散點大幅縮小，未有嚴重影響到生活質素。

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荷爾蒙藥物 提升治療效益

現時前列腺癌診斷及治療技術進步，透過正電子掃描已能成功找到腫瘤擴散點，再配合荷爾蒙治療，能達至控制腫瘤作用。張醫生指，以注射荷爾蒙藥物為例，能有效穩定病情，如患者出現多處擴散，可一併使用第二代口服荷爾蒙藥物，進一步減低死亡率，為患者帶來更多治療選項。

有患者或會疑問，有了這類口服荷爾蒙藥物，是否代表毋須接受化療？張醫生指出，藥物選擇必須因人患者實際病情而定，如癌細胞「來勢洶洶」，仍會以化療為主，否則可以利用混合治療︰「部分口服藥物可能需要同時服用激素，如果患者本身有其他慢性疾病，用藥上未必方便。另一種藥物則不用考慮這個問題。」他又引述研究指，若然接受混合治療後，病情有明顯改善，屆時可以考慮接受放射治療，加強到腫瘤的控制。

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備注：

張寬耀醫生提醒，治療前列腺藥有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

臨床腫瘤科專科張寬耀醫生

臨床腫瘤科專科張寬耀醫生

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