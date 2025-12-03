健康解碼｜免疫治療配合化療 雙管齊下 助晚期子宮內膜癌患者 重拾原來生活質素

子宮內膜癌於婦科癌症中屬最常見的一種，本港大部分子宮癌都是子宮內膜癌，它亦是全球女性常見癌症的第六位。部分患者在晚期階段才確診，無法立即進行手術及根治癌症。幸而，近年免疫治療可以針對晚期子宮內膜癌，配合化療達至「先縮後切」效果，然後繼續以免疫治療鞏固療效，讓患者做到與病共存。 70多歲的周女士（化名）早前因下體出血及感到腹脹而求醫，檢查後確診患上第三期子宮內膜癌，而且腫瘤屬較惡性。醫生先為她進行手術切除腫瘤，惟術後約四星期便發現陰道頂位又再有癌細胞增生，而且盤腔已出現復發，腫瘤更壓迫到輸尿管，需要置放尿管放尿。由於她的情況頗為嚴峻，醫生遂安排她接受基因檢測及開始進行化療配合免疫治療。

在進行首次化療及免疫治療後，周女士感染了尿道炎；在進行第二次療程時，或因尿道炎未痊癒，她突然感到不適而需暫時停止治療，其後更出現腳部血管堵塞及血尿，雖然這些情況並非因療程而起，但因她身體抱恙，整個治療都要順延。幸而，雖然只是接受了一次化療及兩次免疫治療，但檢查卻發現她的所有腫瘤都縮小了，癌症指數亦大幅下降。現時，她已進行了四次治療，除了無任何嚴重副作用外，亦能保持良好的生活質素。 下體出血須加以注意 臨床腫瘤科專科醫生盧頴嬋指出，年紀較大、未曾生育、經期紊亂、較早來經或較遲更年期及有家族史的女士都屬高風險人士。一旦患上子宮內膜癌，患者大多都會有下體出血的情況，若腫瘤開始變大並壓迫到膀胱或肛門時，患者便會有排尿不清、經常尿急或想排便的感覺；若是擴散至腹膜，便有機會出現腹脹。另外，有些患者亦會於行房時或小便時感到疼痛，以及陰道有不正常及帶有異味的分泌。

若懷疑患上子宮內膜癌，醫生會先了解患者的症狀及進行婦科檢查，再利用陰道超聲波檢查盤腔結構；如發現患者的子宮內膜增厚，便會抽取組織作化驗。一旦確診，患者便需接受進一步檢查了解癌症期數，包括進行局部磁力共振檢查腫瘤的體積及有否擴散至輸卵管、卵巢及子宮頸，以及作全身掃瞄檢查有否擴散至身體其他器官如腹膜、頸淋巴與肝臟等。 晚期患者可與癌共存 如果像個案中的周女士這類中至晚期患者，確認期數較後、一般都會使用化療進行治療。盧醫生補充，近年醫學界更會考慮是否加入免疫治療，以第四期患者為例，由於她們無法立即進行手術，故此會先使用化療及免疫治療，再視乎腫瘤的反應，若腫瘤明顯縮小便可考慮切除，然後繼續以免疫治療作「鞏固」，讓患者與癌症並存。

盧醫生補充，在接受免疫治療前，患者都需檢驗腫瘤是否有基因突變，如患者有錯配修復基因突變（Mismatch Repair deficiency, 簡稱dMMR），根據研究顯示，在免疫治療中的效果較為顯著。即使免疫治療對控制腫瘤、延長無惡化存活率及維持患者的生活質素有幫助，患者亦應與醫生商討最適合自己的治療方案。

臨床腫瘤科專科盧頴嬋醫生