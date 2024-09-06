健康解碼｜兒童肥胖長遠可增患糖尿風險 家長應高度重視 及早助子女控制體重

阿明（化名）從小飽受肥胖困擾，青少年時期的體重問題更加嚴重，並確診患上二型糖尿病，需要服用藥物控制血糖。在醫生的指導下，阿明調整飲食、控制食量，同時開始規律運動。雖然過程艱辛，但阿明和家人都不想過早依賴藥物，也擔心糖尿病引發更多併發症，因此堅持了下來。經過多番努力，阿明的體重逐漸下降，糖尿病也得到了控制。到18歲時，已經完全擺脫了藥物的干預，各項健康指標都恢復正常。 香港大學臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床助理教授、現亦任職於港怡醫院的兒科專科醫生施頴珊表示，隨著生活水平的提高和飲食習慣的改變，兒童肥胖問題已成為一個不容忽視的健康隱患。據統計，在香港，每五名兒童中便有一人面臨超重或肥胖的問題，在疫情期間兒童超重或肥胖的比率更急劇上升。

肥胖增糖尿病風險五倍 心血管病風險增三倍 長期處於超重或肥胖狀態，會給兒童的身心健康帶來多方面的負面影響。施頴珊醫生指出，肥胖兒童患上糖尿病的風險是普通兒童的五倍，而患上心臟病、高血壓及高血脂的風險亦會增加兩至三倍。此外，肥胖還可能導致腸胃疾病、睡眠窒息等併發症，影響兒童的正常生長發育。對於女童而言，肥胖還可能引起過早發育和卵巢多囊症等內分泌問題。從心理層面來說，肥胖兒童容易缺乏自信，或會受到同齡兒童的歧視和欺負，對其成長和社交能力的培養都十分不利。

衞生署發布了新的兒童生長圖表，統一採用BMI（體重指數）作為評估標準。根據新標準，0-5歲兒童的BMI若超過99.6百分位，被界定為肥胖；介乎98-99.6百分位則為超重。而對於5-18歲兒童，BMI大於98百分位為肥胖，介乎91-98百分位為超重。 施頴珊醫生表示，如果在兒童時期及早干預，通過恆常的體重管理成功減重，兒童長大後罹患相關疾病的風險便可以大大降低，甚至可完全避免。因此，施醫生呼籲家長需高度重視兒童的體重問題，定期為兒童測量身高體重，密切關注其生長發育情況，一旦發現問題，應及時尋求專業幫助。

多方面入手 養成健康飲食及運動習慣 對於有超重或肥胖問題的兒童，施醫生建議制定個人化的綜合體重管理方案，包括飲食調理、運動指導、心理輔導等。在飲食方面，要循序漸進地調整餐單，選擇清淡、營養均衡的食物；在運動方面，要結合兒童的興趣愛好，制定切實可行的鍛煉計劃。同時，還要關注兒童的情緒健康，給予充分的鼓勵和支持。對於過度肥胖或超重、併發症較多的肥胖兒童，還可能需要配合藥物治療，例如俗稱「排油藥」的減重藥物、中樞神經抑製劑、腸促胰島素（GLP-1）類似物等，來阻斷脂肪的吸收或抑制食慾，必要時亦可選擇接受減重手術等介入措施。

施頴珊醫生強調，藥物和手術都只是輔助手段，治療根本在於培養健康的生活方式。過程中，家長的榜樣作用至關重要，父母要以身作則，率先養成健康的飲食和運動習慣，為兒童創造一個良好而健康的環境。

兒科專科施頴珊醫生