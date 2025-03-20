健康解碼｜出現上呼吸道感染及早做快測 有助診斷及針對性用藥

轉季天氣變化不定，也有利上呼吸道病毒傳播，市民隨時會受多種病菌夾擊，令健康受威脅。家庭醫學專科醫生趙志輝表示，萬一有不適症狀，宜及早求醫及做快速測試，有助醫生對症下藥，例如處方抗病毒藥物，減低嚴重病情及出現併發症風險。 本港早前的上呼吸道個案大增，估計與流感高峰期、外遊旺季容易散播傳染病有關。趙志輝醫生指出，較多人關注的流感病毒，主要經飛沫傳播，常見症狀包括咳嗽、喉嚨痛、發燒、周身骨痛等。嚴重可併發腦炎、肺炎或中耳炎莫忽視。除流感外，臨床上亦有出現人類偏肺病毒、腺病毒及呼吸道合胞病毒等感染個案。

拆解快速測試常見謬誤 市民一旦有上呼吸道感染症狀如有發燒、流鼻水、咳嗽等病徵，應立即做快測，將測試結果告知醫生，有助醫生對症下藥，把握用藥黃金時間，減低重症風險，亦可減少傳播的機會。 趙醫生指出，發病後首48小時至72小時做測試，若流感病毒、新冠肺炎病毒等測試結果呈陽性，最好即刻求醫，因為早期獲處方抗病毒藥物，能有效抑制病毒複製，減少病情惡化的風險，及早加快控制情況。 市面上快速檢測測試劑的種類眾多，不少人會比較測試的準確度。趙醫生指出，大部分產品於說明書上列出的準確度都超過9成，如果擔心準確性，可選擇有臨床數據認證的快測。但能否進行準確測試，還取決其他因素，包括發病後何時做檢測、能否成功抽取樣本及抽取足夠數量的病毒等。大家揀選時，可考慮一些能夠一次過檢測多種病毒的快測套裝，反而更切合個人需要。

連續進行測試亦很重要，有些人以為只需驗一次，結果陰性便「當無事」可放心，其實單一次陰性結果並不足夠，尤其持續有症狀或症狀轉差的人，建議要連續幾日做快速測試，掌握病情。 至於測試結果呈現的指示線，顏色較微弱，是否代表沒有中招？趙醫生強調，出現指示線已代表帶有病毒，顏色較淺可能反映病毒量較少。其實快速測試較少出現假陽性，市民不應忽視淺色測試結果。 出門外遊宜帶備快速測試 出外旅遊到人群密集的地方，最容易接觸不同病菌，染上傳染病。趙醫生提醒市民，出發前要先做好準備，包括了解當地傳染病爆發情況，評估是否需要注射特定預防疫苗，另要準備平安藥物，以備不時之需。如前往一些比較荒蕪或近郊地方旅行，尤其言語不通，不妨攜帶快速測試備用，有助自行監察病情。

曾有40歲女子因流感求醫，病人本身以為只患一般感冒，自行服用退燒藥，一度好轉，但4、5日後感覺「唔夠氣」、感冒未清遂求醫，證實感染甲型流感。X光檢查顯示肺部有陰影、即有發炎，確診肺炎，含氧量也較正常低及仍發燒，需接受適當治療。趙醫生指出，流感病情可於1、2日內轉壞，患者或家屬要密切監察身體狀況，包括定期量度體溫、含氧量及血壓，了解病情變化，適當時求醫。

家庭醫學專科趙志輝醫生