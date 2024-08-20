健康解碼｜前列腺癌荷爾蒙療法 皮下注射 持續發揮療效 助維持患者生活質素

前列腺癌是香港第三號男士癌症殺手，發病風險隨著年齡增長而增加，有賴醫療技術進步，現時有不同藥物能針對不同階段的前列腺癌，其中以固體藥物植入式注射的荷爾蒙治療，就能持續在患者身體發揮療效，毋須頻繁接受治療，也能紓緩病徵，助患者重拾原有的生活質素。

根據香港癌症資料統計中心數據，2021年前列腺癌新症個案達到3,038宗，有統計更指每31名75歲以上男士，便有1人患上前列腺癌。

泌尿外科專科醫生林沛泓表示，年紀大、有前列腺癌家族病史的男士患上該症的機會較高，大約5%至10%個案與之相關。他建議年屆40歲以上男士如有上述風險因素，應恆常接受驗血，檢查「前列腺特異抗原」（PSA），如指數偏高，可進一步接受磁力共振及抽取組織化驗，一旦發現前列腺有癌細胞，則建議再接受「PSMA 正電子電腦掃描」（PET-CT），評估有否擴散跡象，以制訂治療方案。