健康解碼｜前列腺癌荷爾蒙療法 皮下注射 持續發揮療效 助維持患者生活質素

前列腺癌是香港第三號男士癌症殺手，發病風險隨著年齡增長而增加，有賴醫療技術進步，現時有不同藥物能針對不同階段的前列腺癌，其中以固體藥物植入式注射的荷爾蒙治療，就能持續在患者身體發揮療效，毋須頻繁接受治療，也能紓緩病徵，助患者重拾原有的生活質素。
根據香港癌症資料統計中心數據，2021年前列腺癌新症個案達到3,038宗，有統計更指每31名75歲以上男士，便有1人患上前列腺癌。
泌尿外科專科醫生林沛泓表示，年紀大、有前列腺癌家族病史的男士患上該症的機會較高，大約5%至10%個案與之相關。他建議年屆40歲以上男士如有上述風險因素，應恆常接受驗血，檢查「前列腺特異抗原」（PSA），如指數偏高，可進一步接受磁力共振及抽取組織化驗，一旦發現前列腺有癌細胞，則建議再接受「PSMA 正電子電腦掃描」（PET-CT），評估有否擴散跡象，以制訂治療方案。
荷爾蒙治療 遏癌細胞生長
前列腺癌細胞主要依賴男性荷爾蒙的刺激而生長，故此患者需要接受荷爾蒙治療，以不同方法去除或阻斷刺激其生長的荷爾蒙。林醫生指出，大部份男性荷爾蒙產自睪丸酮，透過切除睪丸，可在短時間內抑制荷爾蒙生長。不過，部份患者未必想接受切除手術，取而代之，可使用藥物治療。
「現時有不同藥物抑壓男性荷爾蒙生長，包括口服及注射形式，視乎患者身體狀況而選擇用藥模式。一般而言，大部份患者治療初期會接受針劑，可以每一個月、三個月、半年甚或一年注射一次，患者可因應病情及生活習慣決定頻率。」林醫生說。
皮下注射式 藥效達3個月
林醫生又指，荷爾蒙治療的針劑可分為黃體生成素釋放激素促效劑（LHRH Agonist）及抑制劑（LHRH Antagonist），以前者為例，最常見是以固體藥物植入式注射模式，將藥物帶到身體︰「透過一個非常微細的載體植入至肚皮，藥效會隨時間慢慢滲透，一般為大約3個月，身體會慢慢吸收，好處是患者毋須每日接受用藥，已能減低睪丸酮水平，達到抑制癌細胞生長目的。」
針對癌細胞擴散的前列腺癌患者，現時可以透過針劑配合新型口服荷爾蒙藥物，加強治療效果。林醫生指出，皮下注射的副作用不大，惟接受荷爾蒙治療的患者或會出現骨質疏鬆，故此覆診時除了驗血監察癌細胞走向，亦建議接受骨質檢查，必要時使用輔助藥物處理。他認為，如今治療前列腺癌的藥物日新月異，不僅能幫助患者延長壽命，更可維持到良好的生活質素，最重要是紓緩到病徵，活得有意義。
林沛泓醫生提醒，治療前列腺癌有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的方案。