健康解碼｜前列腺癌骨轉移 增加骨折風險 口服藥物配合針劑治療 降低PSA助控病情

本港每年約有2,000多至3,000宗前列腺癌新症，香港癌症資料統計中心的數據顯示，大概每24名男性，便有1人患上，令它成為本地男性第3大常見癌症。有泌尿外科專科醫生表示，前列腺癌若惡化及轉移至骨骼，患者不但受骨痛折磨，亦容易出現骨折，對健康構成重大威脅。醫生呼籲患者要正視病情，接受適當藥物治療，以免錯失治療的黃金期。男士踏入50歲後，建議定期接受檢查，評估罹患前列腺癌的風險。 泌尿外科專科醫生何思灝表示，前列腺癌早期通常沒有明顯症狀，大部份個案都是透過身體檢查，或因泌尿系統問題求醫而經檢查發現。另有部份個案因病情轉移至骨骼、淋巴而求醫。患者會有下列症狀：周身骨痛（尤其背痛）、胃口轉差、體重下降及小便困難等。

對於前列腺癌骨轉移患者，他們即使在靜止狀態也感到骨痛，無論身心狀況都受影響，加上癌細胞入骨，亦會增加意外跌倒後的骨折風險，包括脊椎骨折。另外，體內骨髓亦會受癌細胞影響，容易造成貧血，引致疲倦、乏力等症狀，因此，何醫生鼓勵患者要積極治療控制病情。 口服藥物降低PSA 加強抑制男性荷爾蒙 治療已擴散的前列腺癌，主要透過抑制及減少男性荷爾蒙，阻止癌細胞生長。傳統方法包括切除睪丸手術或注射抑壓荷爾蒙的藥物，但治療後仍有機會殘留少量荷爾蒙。患者治療後數年，癌細胞亦有機會對荷爾蒙藥物產生抗藥性，令病情不受控制。

現在有另一治療方法為新型口服荷爾蒙藥物，配合注射荷爾蒙藥物，雙管齊下，將男性荷爾蒙水平再降低，使癌細胞進入「冬眠」狀態，以減低癌症復發風險，改善患者的生活質素及延長壽命。此治療方法同時可應用於抗藥性的患者身上。 要評估治療的成效，患者可接受PSA（前列腺特異抗原指標）測試，何醫生指出，若治療後，能將PSA降到很低水平，例如小於0.02，可有助減慢前列腺癌病情惡化。同時，建議患者要保持健康生活，避免煙酒，經常運動，令身體保持良好狀態，以應付癌症治療。

病人接受治療後多年無復發 曾有60多歲男病人，早年病發時出現周身骨痛，檢查證實患了轉移性前列腺癌，癌細胞已擴散到骨。病人最初接受針劑荷爾蒙治療，一度能控制病情，但半年後出現抗藥性，其後再配合新型口服荷爾蒙藥物，成功將男性荷爾蒙水平降至更低，令病情大獲改善，多年來亦無復發，並且不再受骨痛困擾。 何醫生強調，醫學界至今未掌握前列腺癌的成因，一般建議保持健康生活，配合定期檢查來防癌。尤其50歲或以上男性，要定期接受PSA血液測試及探肛檢查，及早評估前列腺癌的風險。

何醫生又提醒，治療前列腺癌有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

泌尿外科專科何思灝醫生