健康解碼｜哮喘發作 怎樣處理？

香港平均每年也有70至90位病人，因為哮喘發作而死亡。哮喘患者其中最害怕的，莫過於病情急性發作,甚至延誤治療。症狀包括咳嗽及喘鳴，甚至因氣促而不能說話、進食和睡眠。有呼吸科專科護士提醒哮喘患者，要妥善管理病情，除了依從治療及掌握正確用藥技巧之外，亦要按照哮喘自我制定計劃去監察和處理病情（請參考之後5月23日有關《記錄最高流速 監察治療成效 自我管理 減哮喘復發》的報道）。如有需要，便應盡早求診，避免急性發作。

55歲的蔡女士（化名）患哮喘多年，病情控制一直未如理想，每年總會有5至6次急性發作而要入院治療。與醫護人員商討和指導後，蔡女士能正確使用吸入式藥物，亦明白和掌握不同嚴重程度的哮喘發作，按自我管理計劃指示相應地作出處理，務求減低發作風險和及早處理。持續努力下，她的努力終有回報—自從使用進階藥物後和自我管理計劃，其病情得以受控，雖然每年仍有一至兩次急性發作入院，但比起最嚴重的階段已大有改善。

多次嚴重急性發作，或增加死亡風險

蔡女士的故事固然讓人鼓舞，但香港呼吸科護理學院主席、呼吸科專科護士伍樹華表示，臨床上並非所有哮喘患者都懂得自我控制及監察病情，很多時會因欠缺疾病知識及用藥不當而使病情惡化︰「根據研究顯示如果過去一年曾經嚴重哮喘發作，且需要透過輔助儀器呼吸或需要深切治療，這類患者的死亡率會相對較高。」

伍樹華指出，哮喘患者必須了解導致發作的因素或致敏原，例如塵蟎、吸煙、二手煙、清潔劑，以至是天氣轉變等，都需要盡量避免接觸；日常生活中，可透過監察症狀，記錄「最高呼氣流速」（Peak Flow Rate）及血氧含量以監察病情。舉例說，最高呼氣流速跌超過四至六成，呼吸速率達到每分鐘30以上、血氧含量跌破90，並且說話困難，口唇或指甲發灰或發藍，需要利用輔助呼吸機器呼吸等，便可界定為病情嚴重，必須立即求診。

自行加減藥物 或致復發

即使已開始接受治療，也不代表病情從此不再發作，最重要是依從用藥及掌握正確使用技巧。伍樹華說，短效支持氣管舒張劑屬救急藥物，能迅速紓緩急性氣喘症狀，有些病人亦需要配合吸入式類固醇藥物使用，有助支氣管消炎和預防哮喘病發；如情況未有改善，醫生或會處方短期口服類固醇藥物。此外，或有患者在病發時無法順利吸取藥物，尤其呼吸越是急促，藥物越是無法吸入肺部，此時可利用吸入壺輔助器，提升藥物吸收，以致成效。

有些哮喘患者或抗拒使用類固醇藥物，伍樹華認為，該類藥物主要用作有助氣管消炎和預防哮喘病發和控制病情之用，因此理應按醫囑用藥。若然經常發作，有機會導致氣管長期發炎而令其收窄。

除了使用適當藥物，用藥方法也是非常重要。伍樹華說，不少患者會在病情有所改善時而自行加減藥物，甚至停藥，結果增加復發風險。另外，使用技巧也是影響病情的因素之一︰「我們需要提醒患者，例如每次吸藥後應閉氣，否則藥力會從呼吸中散開；每次吸藥不應連續地按動吸入器，否則越吸越急，只會減低成效。（請參考之後5月14日有關《慢阻肺病易氣喘 正確使用吸入式藥物 有助控制病情》報道）」

伍樹華提醒，哮喘有不同的治療及管理方案，各有其成效及副作用，患者應與醫護人員商討，選擇最合適的處理方案。