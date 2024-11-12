健康解碼｜嚴防糖尿腎病 新藥助「控糖保腎」

糖尿病患者如未能控制病情、長期血糖過高，容易引致各種併發症，當中腎臟受損更為常見。有內分泌及糖尿科專科醫生指出，糖尿病患者除了定期檢查、及時留意糖尿腎問題，亦不要誤信坊間「藥物傷腎」的傳言；相反，現時有新藥物可同時控制血糖及保護腎臟，減低腎衰竭風險。 糖尿腎初期症狀易被忽略 內分泌及糖尿科專科丁昭慧醫生表示，資料顯示，每年的末期腎衰竭新症當中，有接近一半是由糖尿腎病引致。原來，病人如果長期處於高血糖狀態，身體會產生一種名「糖化終產物」（AGE）的物質，破壞身體各種器官如腎臟，引發糖尿腎病。但是，糖尿腎初期並沒有明顯徵兆，讓人難以察覺，丁醫生解釋：「由於腎臟的承受力很高，就算腎功能已經跌至一半左右，可能仍沒有異樣，很多病徵都要去到晚期時才會出現。故此不少糖尿腎患者，確診時已經去到晚期，甚至需要靠洗腎來作處理。」

丁醫生續指，其實早期糖尿腎也並非完全沒有信號。她說：「由於蛋白質開始流失，患者會出現『蛋白尿』，有機會在尿液中出現泡泡，只是這個徵狀易被忽略，令患者錯過發現及治療的機會。」因此，丁醫生提醒糖尿病患者，定期進行身體檢查，從而了解腎功能狀況：「現時主要有兩個檢測方法，第一是抽血檢驗『肌酸酐』（Creatinine）的濃度，了解腎小球過濾率（eGFR），從而評定腎功能狀況；第二就是透過尿液測試，以小便試紙檢查微蛋白尿水平。」 新型糖尿藥物 保心又護腎 如患者能及早確診糖尿腎並開始接受治療，即使腎功能已開始衰退，仍可改善病情。丁醫生表示：「很多人相信吃西藥會『傷腎』，但這個觀念並不正確，市面上的糖尿藥，只要是能經合法渠道購買，並依照主診醫生指示適當使用，沒有一種會『傷腎』。患者要了解，不是藥物本身會破壞腎功能，而是病人腎功能已經開始變差；相反，現時一些新類型糖尿藥，除了本身的控糖功能，更有護腎作用，甚至能把腎衰竭的時間大幅延遲。」

丁醫生指，剛開始出現糖尿腎病的患者，如果甚麼都不做，腎功能下降的速度可以很快；但如果能積極接受治療，就算腎功能仍會下降，但卻可以延緩惡化速度︰「傳統上，治療糖尿腎病的藥物，都是以控制血糖與血壓為主；但現時的新型藥物，對於保護腎臟的功效更強，再配合一些針對糖尿腎的藥物，可以進一步延緩惡化，避免出現『斷崖式』的腎功能下降問題。」 及早治療有效處理蛋白尿 丁醫生以兩個取向不同的個案為例，說明及時治療的重要性。她說：「曾有一名40多歲、患糖尿病逾10年的男士，在長時間接受治療後逐漸變得疏忽，不再覆診而改為自行配藥，直至因嚴重腳腫再度求醫，才發現已達至第四期糖尿腎病。他服用護腎糖尿藥與血壓藥後，腳腫病徵得到明顯改善，只是由於太遲才開始治療，最終仍需洗腎。

另一名糖尿病患者則相反，他在發現蛋白尿時已經50多歲，同時亦有高膽固醇與高血壓問題，他知道若甚麼都不做，最終容易變成腎衰竭；因此，他不只在醫生指示下服用護腎糖尿藥，亦嚴格管理自己的生活習慣，在維持以上的治療兩年左右，蛋白尿問題已經得到大幅改善。」 備注： 丁昭慧醫生提醒，治療糖尿病與腎病有不同方案，各有其成效及副作用，在任何決定前應該與主診醫生商討，選擇最合適的方案，如需長期服用以上藥物，應先詢問醫生意見。

內分泌及糖尿科專科丁昭慧醫生