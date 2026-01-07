健康解碼｜壞膽固醇為隱形健康威脅 持續管理 守護心血管健康

壞膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇）被公認為動脈粥樣硬化的主要元兇，更可影響全身任何重要器官的血管，包括心臟、腦部及腎臟等。一旦血管因壞膽固醇積聚而堵塞時，患者可能面臨心臟病、中風甚至致命風險。有心臟科專科醫生提醒市民，壞膽固醇對血管的傷害是長期無聲累積的過程，待患者出現症狀時，往往病情已惡化至後期階段。因此，定期監測與及早介入治療不容忽視，方能長遠守護心血管健康。 飲食非唯一元兇 不少人誤以為膽固醇過高純粹與飲食相關。心臟科專科陳栢羲醫生指出，膽固醇的生成以肝臟製造為主，飲食只是眾多影響因素之一。遺傳性高血脂症、糖尿病、吸煙及年齡增長等均屬高危因素，特別是有家族病史者，因肝臟分解膽固醇能力較弱，易令壞膽固醇積聚，進而提高心血管疾病風險。陳醫生呼籲市民正視壞膽固醇對健康的威脅，尤其高危人士應定期檢測並積極管理膽固醇水平。

按風險評估訂立控制指標 對於壞膽固醇的「正常」水平，陳醫生解釋，應根據個人風險因素來設定控制目標。對曾接受「通波仔」手術、歷經中風或心臟病發的人士而言，屬極高風險組別，其壞膽固醇需嚴格控制至1.4 mmol/L以下，方可有效降低心血管健康風險。若屬高風險人士，例如同時患有糖尿病或腎病，控制目標一般定於1.8 mmol/L以下。至於一般高血壓患者，建議把壞膽固醇控制至2.6 mmol/L以下；而年輕且整體健康的低風險人士，3 mmol/L以下已屬可接受範圍。

病向淺中醫 在控制壞膽固醇方面，對於高風險患者而言，單靠改善生活及飲食習慣，往往不足以控制壞膽固醇水平，藥物治療便成為不可或缺的關鍵手段。根據臨床治療指引，「他汀類」藥物是降壞膽固醇的一線治療方式，能抑制肝臟合成壞膽固醇，並有效降低心血管疾病發病率及死亡率。此外，醫生會根據患者的病情及壞膽固醇控制成效，來調整藥物的強度及劑量，甚至搭配其他治療方案，為患者提供個人化的治療計劃。 然而，部分患者對藥物治療存有抗拒心理，或希望在膽固醇達標後停藥。事實上，降膽固醇藥物並非「一次性治癒」的工具，而是持續控制風險的重要手段。一旦停藥，肝臟的膽固醇生成機制會迅速恢復，導致壞膽固醇水平回升，心血管疾病的風險亦隨之累積。正如陳醫生所言，健康有時需要妥協，為了更長遠的快樂生活，及早管理、積極治療，才是護心之道。

一名約60歲女士因胸口不適就醫，檢查後發現有心血管閉塞，需接受「通波仔」。術後醫生根據她的風險水平，調整了降膽固醇藥物的種類及劑量，最終成功將壞膽固醇水平壓低至1.4以下，病情穩定至今。 陳栢羲醫生最後提醒，治療高膽固醇有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

心臟科專科陳栢羲醫生