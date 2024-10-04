健康解碼｜多次甩骹 破壞膊頭關節結構 修補手術癒合軟組織 回復膊頭穩定性

相信不少人試過運動時被大力撞擊而導致甩骹，記得避免自行復位，否則或會誤傷神經線而損害活動能力。假如試過多次甩骹，醫生提醒切勿掉以輕心，因這可能是膊頭結構被破壞，如接受了保守治療仍甩骹，可以透過修補手術，讓膊頭回復穩定性，減低再次受傷機會。 熱愛籃球的偉聰（化名）因搶籃板與對手碰撞而甩骹，受傷當日已經即時急救復位。他原以為膊頭自此相安無事，怎料每次抬高患肢，總會感到輕微痛楚，甚至有種「膊頭被拉了出來」的感覺。他擔心再次無法打籃球，於是進行磁力共振檢查，始發現膊頭的軟組織缺損，最後需要接受修補手術治療。

甩骹避免自行復位 骨科專科醫生文浩然指出，甩骹主要與撞擊有關，猛烈力度可導致膊頭從肩胛骨內稱為盂盤的位置被撞開，尤其當手部舉起，膊頭撐開並向外旋時，如被人從後方向前碰撞，骹位便會容易鬆脫。初次甩骹的患者會感到劇烈痛楚，並且必須盡早求醫，否則延誤太久，有機會拉扯到神經線而影響往後的活動能力，甚至加速退化。 部份人以為膊頭甩骹，可以自行復位。文醫生並不建議相關做法︰「在沒有相關經驗下，自行復位有機會因動作錯誤及扭動而令神經線受傷，並可能增加骨折風險。最有效方法是入院接受治療，而且要在復位前固定患肢，例如帶上手托以避免膊頭移動，避免傷勢惡化。」

醫學界普遍會使用拉力的方法協助甩骹患者復位。患者需要接受全身或監察麻醉，然後由醫護人員用布匹固定身體，醫生便用拉力將膊頭骨拉回正確位置。復位進行期間，醫生會即時以X光評估位置，假如復位成功，或會聽到「啪」一聲，左右膊頭位置對稱。 修補盂唇避免再傷 文醫生補充，甩骹難免導致骨骼或軟組織受傷，患者術後仍會感到痛楚，有需要時可以透過消炎止痛藥物紓緩徵狀，其中外用消炎止痛藥貼就能滲透患處，有效止痛。此外，患者需要配戴手托約兩至三星期，以待軟組織癒合，整個復康期大約四至六星期。

經常聽說只要甩骹一次，就會經常復發。文醫生指這主要涉及結構問題︰「盂盤側邊有纖維組織名為盂唇，它能保持膊頭穩定性。曾經甩骹人士的盂唇或會被撞崩，形成了一個活門而令膊頭容易甩脫。故此，甩骹之後，盂唇或變得愈來愈薄，再次受傷的機會就會增加。」 要解決多次甩骹問題，文醫生指除了在初次受傷後要帶上手托固定軟組織之外，亦要接受物理治療，鍛鍊膊頭肌肉增加膊頭穩定度。假如仍有甩骹情況，就要考慮接受手術。他說，手術主要透過關節鏡進行，利用人工合成的特製螺絲裝嵌到盂盆位置，再以螺絲中的幼線修補盂唇。患者術後需要休養約六星期，再做物理治療，便可令膊頭回復穩定。