健康解碼｜女士生眼瘡兼眼乾 或與「缺油」有關 人工淚液「補油」滋潤眼睛

紋眼線、黏假眼睫毛是許多女士的生活日常，但請留意回家後務必徹底落妝，否則不但可因皮脂腺阻塞感染而增加生「眼挑針」的風險，更可能因瞼板腺出現功能障礙而造成乾眼症。眼科專科醫生駱映晴指，眼睛持續乾澀，可透過人工淚液作紓緩，而由於這類個案的患者眼睛普遍缺乏正常油脂或其質量變差，「缺油」的狀況若能使用同時補充水分及油分，又不含防腐劑的人工淚液，可更有效改善徵狀。 駱醫生表示，人的眼睫毛根部附近藏有名為「瞼板腺」的組織，負責分泌與製造油脂，一旦出現栓塞，油脂無法排出，便會積聚而形成油脂粒及發炎，這種情況被稱為「瞼板腺功能障礙」，有機會因此導致生眼挑針（即眼瘡）。患者在發病初期會眼睛紅腫，一般對視力不構成影響，主要為外觀問題；但嚴重者可導致眼皮感染發炎，須要即時看醫生處理，防止進一步感染。持續眼瘡亦有可能物理上遮蓋部分視線，或壓在眼角膜上增加散光的機會。

眼睛缺油 淚水容易揮發 有說女士有較高機會患上「瞼板腺功能障礙」，駱醫生指這主要視乎人的膚質，假如本身油脂分泌旺盛，瞼板腺的確較容易倒塞；亦有文獻指女士紋眼線會影響部分瞼板腺功能，繼而導致油脂分泌失調。 此外，女士化妝或眼部美容後護理或清潔不當，亦可增加患病風險。駱醫生舉例，近年女士偏好紋眼瞳線，然而這個位置鄰近瞼板腺，稍有偏差就可能造成栓塞。粉底或化妝品殘留在眼皮，以及植眼睫毛的膠水堵塞毛孔等，也會導致這個症狀發生。

事實上，瞼板腺的油脂分泌失調，不僅會令人生眼瘡，亦會間接影響淚水分泌，使眼睛變得乾澀。駱醫生解釋︰「人的淚水分為三層：脂質層、水液層和黏液層。瞼板腺除了負責分泌油脂，它們產生的油脂亦能減慢淚水揮發，如果油脂分泌不足，便會令淚水分布不平均，繼而引起眼乾。」 水油類人工淚液 針對缺油性乾眼症 要診斷患者是否患上乾眼症，駱醫生指可以透過淚水試紙測試（Schirmer's test）在眼尾位置評估淚水分泌程度，但這並不能了解到油脂狀況，此時就可能要進行瞼板腺掃瞄檢查。一般來說，治療乾眼症時主要是以「補充淚水」為目標，但若經瞼板腺掃瞄檢查發現患者有「缺油」問題，建議在選擇人工淚液時，需留意是否能同時「補油」。

「在選擇人工淚液時，應留意自己的需要，舉例，較為『水狀』的傳統人工淚液，較為容易揮發，未必有針對補充油分的效果；而現時較新型的水油類人工淚液，能夠同時補充水液及油分，適合缺油性乾眼症患者使用。」駱醫生說。 另外，不少人工淚液含防腐劑成分，但其實防腐劑可在角膜位置積存，增加角膜表皮出現不良反應的機會，長遠更可能損害視力；因此，缺油性乾眼症患者在選擇水油類人工淚液時，可考慮不含防腐劑或獨立包裝的類型。配戴隱形眼鏡的人士亦可留意該人工淚液可否在配戴隱形眼鏡時使用。

駱映晴醫生提醒，眼瘡及乾眼症的治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診眼科醫生查詢，選擇適合個人病情的治療方案。