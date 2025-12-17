健康解碼｜女性骨盆底器官下垂 可引致各組盆底器官的功能障礙問題 手術助重拾正常生活

女人不單止可能要承受分娩帶來的十級痛楚，更有機會出現子宮下垂帶來的種種困擾。例如咳嗽或打噴嚏時出現尿滲、陰道發炎，甚至大便有滲漏等問題，可影響生活質素。有婦產科專科醫生表示，若情況嚴重，宜及早接受適當治療，其中手術能助患者改善症狀，重拾正常生活質素。 婦產科專科醫生張偉麗表示，本地及全球研究均顯示，有5成女性會出現不同程度的器官下垂病情，其中年紀越大、病情越差。另外美國有研究顯示，80歲女性當中，有2成人要因為器官下垂的問題需要接受手術。

骨盆底器官脫垂症候群、俗稱「子宮下垂」，當中涉及三組器官包括下泌尿道即膀胱及尿道、子宮及陰道、直腸及肛門。這些器官都由盆底肌肉及相關韌帶進行承托，但會因為不同原因致組織鬆弛，造成垂脫症候群。 盆底器官垂脫症候群的症狀 若下泌尿系統出現問題，會因膀胱下垂而令小便不𣈱順或甚至尿瀦留，也可出現壓力性尿失禁，患者會因為咳嗽、打噴嚏、大笑或提重物時會滲尿。若子宮下垂會致不規則流血、陰道發炎或子宮頸細胞病變等。若直腸或肛門下垂，可致大便滲漏，或不能排清大便。

骨盆底器官脫垂症候群的成因眾多，包括年紀大、荷爾蒙水平下降，令收經後容易患此病。女性曾懷孕生育，會使腹腔壓力增加，加上骨盆肌肉因生育而受創，都是器官下垂主因。另外，長期咳嗽、打噴嚏，經常受鼻敏感困擾等人士，以至患便秘問題，或先天性結締組織鬆弛等，都有較高風險出現器官下垂問題。其中尿滲等症狀可對患者生活質素帶來重大影響，例如無法遠行，影響社交生活，甚至阻礙夫妻行房等。 女性宜進行盆底肌肉運動 張醫生指，治療骨盆底器官脫垂症候群，要視乎不同病情，早期病情可採用非手術治療方法，如多練習盆底肌肉運動，俗稱「提肛運動」，幫助收緊相關肌肉減少鬆弛問題。或透過電刺激治療改善壓力性失禁。植入子宮托也是另一方法。

若病情嚴重或非手術的保守治療失敗如子宮托常常脫落等，就要考慮手術的方案，手術方面，主要分為兩大類，第一種是陰式的修補、固定和自體筋膜或人造網片加固的手術，第二種是透過腹腔鏡或機械臂手術儀器進行懸吊術，即利用韌帶連接陰道頂端及後壁，去到骶骨上的位置。另一做法是用韌帶連接陰道頂端至盆腔兩邊內側位置。 機械臂手術的精準度高 此手術的好處是患者可盡快復原，改善症狀，提升生活質素，包括外出自如，毋須擔心有尿滲問題。進行機械臂手術的精準度更高，有助減低術後出現併發症風險。

張醫生表示，曾有一名84歲婦人，因子宮及下泌尿系統下垂求醫；病人曾因為無法小便，並多次出現尿道發炎，需多次入院打抗生素，也要每天定時用導尿管自行放小便。因為經常漏尿，以致不敢外出，影響社交生活。病人其後進行機械臂手術後，情況大有改善，不再出現尿不出（尿瀦留）或漏尿的問題，可如常外出約見朋友。 女性要預防器官下垂問題，建議多進行盆骨肌肉運動，尤其收經女性。另外要避免便秘，例如培養有規律大便習慣、多吃高纖維食物。同時控制體重，預防肥胖，處理鼻敏感問題。

張偉麗醫生提醒，治療器官下垂有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

婦產科專科張偉麗醫生