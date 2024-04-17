健康解碼｜常戴隱形眼鏡或增乾眼風險 選擇人工淚液應留意成份及標示 不含防腐劑較佳

對許多人而言，隱形眼鏡能為日常生活帶來便利，但有眼科專科醫生指出，一般的軟性隱形眼鏡，會吸收眼睛表面的水分，或因透氧度不高而導致角膜缺氧，繼而增加乾眼症風險。醫生提醒，選擇人工淚液時要留意成份是否含有防腐劑，因為防腐劑可能在隱形眼鏡表面積聚，繼而導致眼睛敏感或引起眼睛炎症，影響視力。 眼科專科鄭澤鈞醫生表示，眼淚水可分三層，第一層是脂質層，第二層是水液層，餘下的一層是黏液層。脂質層主要的作用是令淚水不容易揮發；水液層的主要功能是提供水分，保持眼睛濕潤；如果出現缺油或缺水情況，都有機會引起乾眼症，即出現類似眼紅、乾澀、有異物感的症狀。

小心分辨乾眼類型 缺油缺水都可引致症狀 「缺油或缺水都可以引起乾眼症，而配戴隱形眼鏡與乾眼症之間的關係，一來是由於軟性隱形眼鏡需要透過水分去維持鏡片形狀，所以必須從眼球表面吸收水分補充，因此較易引起缺水性的乾眼症。如果是本身淚水缺油，相對來說有時戴上隱形眼鏡時會覺得反而更舒服，因為鏡片幫助防止淚水揮發，但除掉隱形眼鏡後都會出現乾眼的症狀。」 鄭澤鈞醫生指出，部份隱形眼鏡亦可導致眼晴缺氧，繼而引起乾眼症狀，如果長期忽視情況，可能導致角膜新生血管、眼睛表面發炎，甚至導致眼睛內皮細胞流失，嚴重者會影響視力；另外，使用隱形眼鏡太長時間或是隱形眼鏡戴得太久，都會較易出現乾眼問題，而部份人更會因為對隱形眼鏡藥水出現敏感，而有類似乾眼病徵，所以必須及早接受檢查，針對乾眼的病因對症下藥。

選用含水油成份且不含防腐劑人工淚液 「治療乾眼症必須針對誘發的原因，即針對缺乏哪一種東西——『水或油』，現時有專門針對缺水的人工淚液，亦有可同時針對水和油兩樣的人工淚液以供選擇。選購人工淚液時，可以選購一些補水但帶一點點油性，即水油成份並存的人工淚液。如眼睛已出現炎症，則應該立即求診，醫生可處方消炎藥物配合人工淚液同時使用，以便盡快控制乾眼情況及減低對視力的影響。」鄭醫生說。 應留意是否有「隱形眼鏡適用」字眼 除了針對誘發乾眼的原因去選用人工淚液外，防腐劑成份亦是醫學界關注的事項之一。鄭醫生解釋，若配戴隱形眼鏡時使用含防腐劑的人工淚液，隱形眼鏡會在吸收淚水的同時，將防腐劑吸收在隱形眼鏡裏面，而隱形眼鏡長期接觸眼角膜的情況下，有機會產生過敏，例如眼紅，若眼睛同時出現炎症，更有可能令情況愈來愈嚴重。

此外，配戴隱形眼鏡人士亦應留意並非所有不含防腐劑的油性人工淚液可在配戴隱形眼鏡時使用，因為某些油脂會黏在隱形眼鏡上，會產生氧化和降解作用，建議大家多留意說明書上有沒有相關的標明，如「隱形眼鏡適用」等字眼，以免適得其反，影響眼表。