健康解碼｜年紀愈大 愈容易復發 接種疫苗 預防「生蛇」及「蛇後」神經痛

曾經「生蛇」的人絕對不會忘記這個病毒引起的痕癢疼痛，即使在痊癒後，仍然飽受後遺症煎熬。有醫生指出，「生蛇」會引起「蛇後」長期神經痛這種後遺症，年紀愈大，患病風險愈高。藉著今個星期（2月26日至3月1日）是「帶狀疱疹（生蛇）關注周」，五十歲以上，特別是免疫系統較弱人士不妨盡早接種疫苗，以預防病情復發及相關後遺症，避免再被「蛇」入侵。 「生蛇」其實是指感染由引起水痘的水痘帶狀疱疹病毒，患者最初會感到身體某部分皮膚痕癢及疼痛，約一至三天後會陸續出現紅疹及神經痛，類似麻痺、針刺、灼熱甚至電擊的感覺。而紅疹本身會帶有水泡，蔓延成帶狀，並會持續一天到兩星期，期間可能出現膿皰或血水，再於兩至三星期內乾水結痂，然後脫落。

免疫力弱 「 生蛇 」 高危 老人科專科醫生馬漢明指出，部分患者感到痛楚時，可能誤以為患上其他疾病。例如腹部疼痛會當作為腸胃不適；另外不少患者會混淆「生蛇」與皮膚敏感的紅疹。然而前者是接著痕痛感覺出現，後者則是同時間出現及位置較為分散。 「由於身體每一部分皮膚也有感覺神經線，故此『生蛇』可以在任何一個部位出現，最常見是腹部及腳，其次是上半身及手，甚至面部。當症狀在面部時，病毒可能感染眼角膜或視網膜，引致眼盲；並可感染耳朵，導致耳聾或面癱。」

如果本身年紀較大或免疫能力較差的人，更要多加提防，馬醫生指出，只要曾經感染過水痘的人就有機會「生蛇」，尤其超過八成個案發生在五十歲以上，超過半數八十五歲或以上長者更曾「生蛇」。他解釋，隨著年紀增長，人體的免疫系統水平會逐漸下降，潛伏於體內的病毒會再活躍過來，故此患有慢性疾病及長期服用免疫力抑制劑等群組，必須及早防患於未然。 注射蛇針 減輕復發 針對「生蛇」患者，馬醫生指會靠臨床評估來診斷，假如徵狀不明顯或不典型，就要抽取疱疹的分泌液進行病毒測試，一旦懷疑患者患有腦炎或腦膜炎，則需要抽取其腦脊髓液進行化驗。

如果不幸「生蛇」，馬醫生建議在徵狀出現的七十二小時內盡快求診，透過服用抗病毒藥物及止痛藥，有助清除體內活躍的病毒，加快紅疹痊癒及減少急性神經痛，以及「蛇後」長期神經痛這種最常見後遺症，百分之二十的六十至六十五歲患者就曾有這個後遺症，出現機率更會隨年齡增加，百分之三十的八十五歲以上患者就因此患上長期神經痛，需要服用一段時間止痛藥。 要預防「生蛇」及「蛇後」神經痛，現時最有效方法是接種俗稱「蛇針」的疫苗。馬醫生稱，「生蛇」未能根治也可能會復發，不論曾否出過水痘或接種水痘疫苗，只要年滿五十歲人士，尤其是患有長期疾病，均適合接種疫苗，假如近期曾經「生蛇」，亦可在癒後接種。此外，均衡飲食、足夠休息及規律的生活也能有助預防「生蛇」。