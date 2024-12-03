健康解碼｜心房顫動可誘發嚴重併發症 新型薄血藥 助防中風 減出血風險

年紀愈大，患上心房顫動（房顫）的風險愈高，若無妥善控制病情，更會大幅增加併發中風的機會；有腦神經科專科醫生提醒，年長人士應定期接受檢查，盡早識別房顫病情，房顫患者則應多留意身體狀況的變化，同時亦應嚴格依循醫生指示，包括使用新型薄血藥，有效預防中風。 研究顯示，本港約7%年齡在65歲以上的長者患心房顫動。腦神經科專科朱炎培醫生解釋，房顫是心律不正疾病其中一種，患者的心跳節奏及速度時快時慢，部份患者可能會有心悸、胸口不適及氣喘等徵狀，但亦有部份個案可以完全沒有明顯徵狀。

中風端倪 及早正視 房顫的可怕之處，是它可無聲無色地引發中風，朱醫生指出，當心跳速度不規律，泵血功能或因此下降，導致血液流動減慢而容易形成血塊，假如這些血塊脫落，堵塞了腦部血管，腦細胞便會因缺氧而壞死︰「中風帶來的影響視乎腦細胞受損範圍，患者的活動能力會下降、記性變差，甚或是出現吞嚥及語言問題障礙。」 正因如此，及早識別房顫並將其控制，有助減低中風機會。朱醫生認為，第一步是準確診斷，尤其是部份患者的房顫屬於偶發性，一般心電圖檢查未必能確診，必要時可能要用到動態心電圖檢查或植入儀器測量心臟電流訊號，以長期追蹤心跳規律。其次是留意一些中風前的先兆，包括耳熟能詳的「談笑用兵」口訣，以及被稱為「小中風」的情況。

「小中風，即是腦部暫時缺血，患者可能突然手腳麻木、失語及頭痛，並在短時間內回復正常，與中風不同之處是時間性，以及小中風患者的腦細胞並沒有受損。其重要性在於，這班患者出現中風的風險非常高，研究指大約10%人會在3個月內中風。一旦中風，就必須盡快接受診治，包括考慮使用溶血針及導管取栓術等。」朱醫生說。 薄血藥 減中風風險 若然確診房顫，朱醫生建議患者盡早接受治療，以減低中風機會。現時，房顫患者一般會服用薄血藥減低凝血問題，惟他指傳統薄血藥如「華法林」較容易出現藥物及飲食「相沖」，需要經常調校藥物，對患者來說甚為不便，因此在患者身體情況合適下，大多會使用稱為「NOAC」的新型薄血藥。

朱醫生指出，「NOAC」除了出血風險較低，部份類型更備有逆轉針劑，能在患者發生緊急狀況例如急性出血時，迅速中和薄血藥，比起華法林需要以維他命K抵銷藥效，這類備有逆轉針劑的「NOAC」藥物，更有助保障使用者的安全。 其中一名患者張先生（化名）本身一直服用薄血藥控制病情，有次他因嚴重腹痛及嘔吐而入院治療，結果發現原來是腸道阻塞所致，當時醫生建議他即時接受手術，否則或會併發腸道壞死；幸好當時他服用的正是新型薄血藥，可使用逆轉針劑中和薄血藥，不久便能立即進行手術，盡快醫治，最後能夠痊癒。

朱炎培醫生提醒，房顫的治療與控制有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

腦神經科專科朱炎培醫生