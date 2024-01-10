健康解碼｜心房顫動增中風及死亡風險 治療目標︰減併發症威脅

心房顫動常被醫學界視為「隱形殺手」，原因是此病症病徵因人而異，由心悸氣促疲倦到沒有明顯症狀，不少患者因自感「無病無痛」未有發現問題或拒絕依從指示治療，導致併發症機會增加。有心臟科專科醫生指出，房顫治療方案包括藥物治療（包括薄血藥）及心臟消融手術，但是治療策略，並不能單靠病徵多寡而定，而須按不同風險因素和病歷評估，目標不單是改善生活質素，更是將房顫誘發中風、甚至導致心臟衰竭和死亡的風險降低。 心房顫動的發病率和人數在全球一直上升中。發病率亦會隨年齡而增加，亞太地區的整體患病率為0.49%至5.4%，而70至80歲以上則為4.6至8.2%。在香港2017年的一項社區普查研究顯示，15歲以上患病比率為1.8%，年過80歲則估計達到人口的5%。心臟科專科醫生譚樂忍指出，由於房顫不一定有明顯病徵，相信社區存在不少隱形病例。有部分臨床個案是在身體檢查時發現病情，亦有人在出現併發症例如中風後，才驚覺自己是「房顫一族」。

今年40多歲的張女士（化名）屬於相對年輕的房顫患者，由於徵狀輕微，未有影響到日常生活，故此她最初未有選擇接受治療。直至某次她在外地旅遊時坐過山車期間發病，幸及時獲救治。經此一役，她回港後果斷安排接受藥物治療及手術。 綜合評分 計算中風機會 譚醫生認為，房顫患者接受治療與否，症狀多少並非關鍵，而是治療後能否將房顫所引發的風險降低︰「與房顫相關而最危險的併發症是中風，當心房因房顫而無法正常泵血，心房便會脹大及退化，血液流動減慢之下，容易在左心房形成血塊。假如這些血塊隨血流進入並堵塞腦部血管，便會引起急性中風，有機會導致永久殘障及死亡。」

有見及此，心臟科專科醫生會因應患者的年齡、性別、慢性疾病及中風病史等因素計分，即CHA2DS2-VASc風險評分，分數愈高，意味著中風風險愈大。譚醫生說，1分或以上的男性患者及2分或以上的女性患者，就需要考慮服用薄血藥以減低中風之機會。 新型薄血藥 出血風險低 譚醫生指，以往較常使用的薄血藥「華法林」現時已較為少用，因它容易與其他藥物及食物相沖，而且患者必須定期驗血以調校藥物劑量，使用起來較不方便。 十多年前，新一代薄血藥面世，患者毋須再戒口，藥物相沖情況也較少，研究更指與華法林相比，其療效相若，甚至更好，出血風險與華法林相若或更低。腦出血風險更一致低於華法林。現時，部分薄血藥更備有「逆轉針劑」，能在患者發生嚴重流血時短時間內停止薄血藥的藥效，迅速穩定出血狀況，進一步提高用藥安全性。