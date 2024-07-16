健康解碼｜心房顫動易中風 新一代薄血藥備逆轉針劑助止血成重要防線

心跳一時紊亂，乍聽並非大事，但若是長期發生，即有機會為心房顫動，可引致中風，甚至心臟衰竭，後果可大可小。由於心房顫動在香港十分常見，市民大眾不能掉以輕心。幸而現今醫學昌明，已有不同藥物或其他治療方法可減低中風風險。近年的新一代薄血藥更備有逆轉針劑，患者一旦出現突發性出血，也可作為「解藥」加速止血，多角度保護患者。 中風風險高5倍 患者症狀不明顯 心臟科專科醫生劉嘉洪解釋，心房顫動患者在心臟跳動時，血液較一般人容易在心臟內（尤以左心耳最常見）形成血塊，血塊如果跟隨血流至腦部，有機會堵塞腦血管，引發缺血性中風。心房顫動的常見成因和風險因素包括年紀增長、風濕性心瓣病、甲狀腺機能亢進、 肥胖、高血壓 、糖尿病 、酗酒等。有數據顯示，心房顫動患者中風的風險比一般人高5倍，絕對不容忽視。

心房顫動有機會造成以下症狀：間歇性心悸或心跳紊亂、心跳時快時慢、運動量下降、容易氣促、甚至腳腫。不過有研究指出，估計全港有26萬名市民患有持續性或陣發性心房顫動，其中三分之一人沒有病徵。要診斷心房顫動，醫生一般會從症狀入手，檢查病人脈搏是否規律、再以靜態心電圖或24小時心電圖確定。坊間亦有一些智能手錶，可以幫助病人做長時間的心電圖監測，以協助診斷無症狀及陣發性心房顫動。 心房顫動應對有法 薄血藥防中風尤重要 劉醫生表示，醫治心房顫動可以分為幾個範疇。首先是控制心跳或心律，這方面可以透過藥物、電擊或電生理檢查及消融術等方法處理。第二是防止中風，最常用的方法是使用薄血藥稀釋血液，防止血塊在心臟形成，從而大大減低中風風險。其他方法包括微創手術在左心耳放置堵塞物料，甚至外科手術。最後是控制風險因素，例如高血壓、糖尿病、肥胖、睡眠窒息症等，都要配合適當治療加以控制 。

薄血藥有舊有新 逆轉針劑抗出血 劉醫生指出，現時用以防止中風的口服薄血藥主要分為兩大類，分別為傳統華法林及新式薄血藥（或稱非華法林類薄血藥）。 傳統華法林在使用上有很多掣肘及困難。例如病人須定時抽血檢查凝血指數，以作監察藥效及調校劑量之用。此外華法林與很多食物和其他中西藥物相沖，故病人須嚴格控制飲食，使用其他藥物時亦須格外小心。 有見及此，近年醫學界已研發數款新式薄血藥，並逐漸取代傳統華法林。新式薄血藥不但沒有以上提及華法林的缺點，更有研究數據顯示其導致內出血的風險比華法林為低。另外，香港近年更引入新式薄血丸的逆轉針劑。當病人不幸遇上意外、需進行大型手術、或出現內出血併發症時，逆轉針劑可快速解除薄血藥的藥效，從而減低持續出血的風險。

劉醫生分享個案，曾有一名服食新式薄血藥的心房顫動年長患者，因不慎絆倒導致腦出血，幸及時入院停藥並使用逆轉針劑，成功令出血情況受控，康復進展良好，痊愈後可繼續使用薄血藥。 劉醫生最後提醒患者，不同治療方案各有成效、副作用及風險，患者應向自己的主診醫生查詢，選擇最適合自己的治療方案。