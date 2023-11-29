健康解碼｜心房顫動 難逃中風或出血危機？ 新型薄血藥配備逆轉針劑留一線生機

不少心房顫動（房顫）病人，深知此病暗藏中風危機，紛紛服用抗凝血藥物（薄血藥）以防萬一。然而部分高危病人仍有機會中風復發，又或者面對突發意外或手術，此時如何破解藥物的薄血功效，去盡快進行進一步治療？原來部分新型薄血藥附有逆轉針劑，如解藥般逆轉藥物的抗凝血功能，能夠迅速止血應急。曾有房顫病人再度中風，慶幸所服用的新型薄血藥具備逆轉針劑，得以即時遏止薄血功效並進行溶栓治療，順利恢復九成以上身體功能。 心跳時快時慢以及頭暈，是典型的心房顫動病徵。在香港，每十個80歲以上長者，就有一位是房顫病人。心臟科專科伍諾行醫生指出，房顫其中一個最大危機，在於有機會引發心源性的缺血性中風：「因為心跳時快時慢沒有規律，太慢的時候，心臟的血液如一潭死水難以流動，有可能在左心耳形成血塊。一旦血塊衝出心臟，游走至腦部血管，就有機會觸發腦中風。」

及早診治 避免嚴重併發症 伍醫生續稱，有研究顯示多達六成房顫患者，屬於間歇性心房顫動，由於只會間歇性出現，所以患者未必有任何徵狀，從而錯過診斷的機會，直至出現嚴重中風或心臟衰竭才得悉患病。為了盡早制定合適治療方案，伍醫生建議，有病徵的病人應及早求診，「至於沒有病徵者，醫學界提倡自發性篩查，例如自行把脈，或借助智能手錶等裝置，協助監測心律。」他解釋，上述方法有助找出間歇性房顫患者。 盡早確診房顫，醫生就可以替病人計算中風風險，以便及早用藥，減少因為血塊堵塞血管，而引致嚴重中風的機會。藥物治療包括控制心跳的藥物，以及預防中風的口服抗凝血藥（薄血藥）等。伍醫生補充，萬一藥物成效有限，亦可透過消融術、左心耳封堵術等方法治療。

然而，對大部分房顫患者來說，服用薄血藥已是合適的治療方案，無論是傳統薄血藥華法林，或新一代薄血藥，均可減低六至七成中風風險。新型薄血藥毋須經常抽血去調校藥物份量，也較少與其他藥物和食物相沖。 解藥中和抗凝血功能 雖然現時新型薄血藥很安全，但未能完全排除嚴重出血或中風的風險，文獻顯示服食新型薄血藥的患者大約有1-2%機會出現嚴重出血，約1%病人仍有機會出現缺血性中風。伍醫生解釋，由於嚴重出血有可能致命，若果房顫患者的出血風險較高，例如隨時需要進行大手術；可能會優先考慮處方附有逆轉針劑的新型薄血藥，以備不時之需。

伍醫生說，逆轉針劑一如解藥，能夠在幾分鐘內，將薄血藥的抗凝血功能完全消除，避免房顫病人流血不止，同時亦不會增加形成血塊的機會。附有逆轉針劑的新型薄血藥亦可能比較適合中風風險極高的高危一族，以急性缺血性中風為例，若病人正服用没有逆轉針劑的薄血藥，為避免增加腦出血風險，治療時是不可以用靜脈溶血針劑的。然而若有逆轉針劑，就能即時逆轉薄血功能，隨之使用溶血針為病人通血管急救。 約60歲的房顫病人黃先生（化名），一日突然口齒不靈，一邊手腳無法活動，懷疑中風。其家人於黃金三小時內把他送往醫院。幸而黃先生服用的新型薄血藥具備逆轉針劑，其主診醫生與中風科團隊商討後，決採用逆轉針劑消除抗凝血功能，然後使用靜脈溶血針劑通血管。成功令他在短時間內說話及手腳活動能力回復九成以上，而且沒有出現嚴重失血，病人很快已可順利出院。

伍醫生提醒，房顫治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。