健康解碼｜心臟衰竭關糖尿病事？ 血糖過高損血管 隨時「糖尿心」

糖尿病若控制不好，很容易會造成不同併發症，其中經常被提及的「糖尿心」，就會對心臟造成難以逆轉的破壞。有醫生透露，臨床上不少糖尿病患者誤以為糖尿病只會傷腎，不知道會影響心臟，現實是糖尿病患者併發心臟衰竭的風險，比無糖尿病人士高出兩至五倍，建議患者應該定期接受檢查評估心臟健康，及早防治「糖尿心」。 陳先生（化名）任職廚師多年，過往飲食不節制，生活作息不定時，引致肥胖問題。他因照顧女兒期間感到氣促不適，向心臟科醫生求診，接受檢查才發現自己原來一直患有糖尿病，驗血測試及心臟超聲波檢查更顯示出現心臟出現衰竭，心臟功能僅餘下三分之一，其三條心臟血管亦出現嚴重栓塞（堵塞約七至八成），須緊急做通波仔手術，術後接受合適的藥物治療心臟衰竭及糖尿病，情況始受控。

心臟科專科郭俊傑醫生指出，很多病人對糖尿病認識不深入，不知道會引起心臟衰竭等併發症︰「糖尿病可引致不同血管出現病變，例如當心臟大血管即冠狀動脈受影響，心臟肌肉會因血液供應不足而造成心臟衰竭。若微絲血管受影響，會令心臟舒張功能下降。」 病人氣促揭發心臟衰竭及血管栓塞 郭醫生引述研究指，糖尿病患者併發心臟衰竭的風險，比無糖尿病人士高出兩至五倍，大約七成患者在確診5年內，較易出現心臟衰竭。他建議患者定期評估心臟健康，包括進行NT-proBNP血液檢驗，或進行心臟超聲波，評估心臟功能有否受損。

除了定期監察，糖尿病患者也可以留意心臟衰竭相關症狀，郭醫生舉例，這類患者走路時容易氣促、體力下降、平臥時感到呼吸不暢順，身體要向前傾來呼吸，甚至氣促得不能躺平睡覺，要坐著睡覺或要墊起枕頭睡覺，並有機會出現心絞痛及容易頭暈。 心臟衰竭是否不能逆轉？ 郭醫生強調，心臟衰弱並非完全不能逆轉，關鍵是及早發現，接受適當治療及自我管理病情。在藥物方面，若有收縮型心臟衰竭，需使用控制心臟衰竭的四大支柱藥物，包括利尿藥及一些改善心臟功能的藥物如Beta受體拮抗劑（β-blockers）及血管緊張素轉化酶抑制劑（ACEI）等。

醫學界透過研發新藥，冀能更有效改善心臟衰竭患者的病情。現時有降血糖藥物SGLT2抑制劑，可改善症狀，減少患者因心臟衰竭入院及相關死亡率。針對心臟舒張功能開始出問題的病人，使用此抑制劑可減低心臟衰竭情況，對改善糖尿病引起的腎臟問題及控重亦有幫助，臨床上具有「一藥三用」的功效，為病人提供另一治療選擇。 郭醫生提醒，治療糖尿病及併發症有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。