健康解碼｜心血管病患者生蛇 易誘發中風、心臟病 及早接種新一代重組疫苗 可作保護

聽到身邊親朋好友的生蛇經歷，不少人都會感到害怕，因為生蛇（即帶狀皰疹）不但可帶來併發症，其神經痛後遺症更有機會持續多年，影響患者的日常生活，長期病患、體弱人士更要及早提防。心臟科專科醫生郭俊傑表示，心血管疾病患者生蛇，有機會觸發心臟病和中風，不容忽視。建議高風險人士應及早接種俗稱「蛇針」的預防疫苗，遠離生蛇危機及後遺症。 生蛇多見於50歲或以上人士身上，隨年齡越大，感染風險亦越大。當人體免疫力轉差，例如受年紀大、生活太勞累；或患有風濕科疾病、癌症等所影響，以往曾出水痘人士，潛伏體內的水痘病毒會變得活躍，襲擊神經線及引致生蛇。患者病發時，皮膚會出現紅疹及疼痛，並沿着胸椎或腰椎的神經生長，亦可能發生於面部，之後紅疹會變成水泡，因形狀似一條蛇纏繞著身體，故俗稱生蛇。

生蛇後中風及心臟病發機會高 為何心血管病患者要正視生蛇風險？郭俊傑醫生解釋，心血管病患者因免疫力低，患生蛇風險比一般人高出34%，生蛇復發率也會增加63%。有關患者生蛇後，亦會承受一些併發症風險，包括生蛇首星期的心臟病發風險會增加68%、首個月中風風險亦大幅提升至78%。若不幸生蛇上眼，首個月患中風的風險更會增加1倍。 「當病毒在頭部神經再次活躍，有機會引起頭部的動脈感染，以致造成中風，或短暫性腦缺血。因此，心血管病患者要及早預防生蛇，避免有嚴重後果」郭醫生補充。

冠心病病人生蛇致面部留疤疼痛 劉先生（化名）今年40多歲，患有多種疾病包括肥胖問題、糖尿病、膽固醇過高及冠心病，心臟血管更有中度栓塞。因患有多種慢性病，會令抵抗力較差，醫生建議劉先生要注射預防生蛇疫苗，但他因工作忙碌，未有及時接種。至後來他生蛇病發，面部出現一連串水泡等症狀，幸好視覺神經未受影響。惟康復後，面部留有疤痕，近年更受神經痛後遺症折磨，影響日常生活及情緒。由於生蛇有機會復發，臨床建議病人要接種預防疫苗，避免再次生蛇。

高風險人士及早接種疫苗 生蛇疫苗是有效預防生蛇的方法，即使不幸生蛇，接種了疫苗也可減低其嚴重程度及出現併發症的機會，包括神經痛後遺症。至於哪些人士要注射疫苗，醫學界建議50歲以上、以及18歲或以上高風險人士可接種。而美國疾控中心（CDC）亦建議50歲或以上人士，以及19歲或以上免疫力低人士，均建議接種預防生蛇的新一代重組疫苗。 即使曾經生蛇，或曾接種舊一代減活疫苗人士，亦適合接種新一代重組疫苗。此重組疫苗為非活抗原疫苗，需要接種2劑疫苗，免疫系統弱的人，兩劑可相隔1個月時間注射，保護期長達至少11年，整體保護率接近87.7%。新舊疫苗比較下，由於舊疫苗屬活體疫苗，有機會出現輕微生蛇現象，免疫功能不足人士不宜接種；新一代重組疫苗則無以上限制。其他預防方法包括控制三高水平、適當管理壓力及充足睡眠等。

郭醫生又提醒患者，生蛇發病後72小時內，盡快求醫及口服抗病毒藥，可縮短出水泡的日子及減輕生蛇帶來的痛楚，否則有機會出現腦炎、面癱等問題。 郭俊傑醫生提醒，防治生蛇有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。