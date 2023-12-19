健康解碼｜心跳亂糟糟 隨時中風 治療選擇多勿放棄

心房顫動引致的心跳紊亂並不一定單單影響心臟，更會增加中風機會。有伯伯曾因此忽然「塞血管」，需要接受緊急手術。有心臟科醫生提醒，確診心房顫動的患者必須正視病情控制，依從醫生指示服藥，才能降低中風風險。 心臟科專科梁國輝醫生表示，心房顫動（房顫）的患者，心臟會產生血塊並隨血液流動至身體其他部分，造成血管阻塞，一旦堵塞腦血管，就會造成缺血性中風。有研究指，缺血性中風的康復機會較低，因此盡可能可免則免。「事實上，缺血性腦中風個案中，就有約兩、三成患者是在中風發作後方發現是房顫所致，若能及早發現房顫並作出預防，定能大幅降低中風對患者及家屬，以至醫療系統的壓力。」

一般而言，房顫患者有機會出現心悸、走路時氣促，亦有可能因血壓檢測或智能手錶的心跳監測偵測出異常心跳，或者經中醫把脈發現異常，從而初步懷疑有房顫的問題。梁醫生指，若有懷疑，醫生一般需要安排心電圖檢查確診，並有可能依據患者情況而安排24小時，甚至2至14日心電圖檢查來確診。 房顫分三類 部分可考慮脈衝場消融術 梁醫生指，房顫通常可分為陣發性、持續性、永久性三大類，從而安排相應的心律控制治療。除了口服藥，針對間歇性或持續性房顫患者，醫生亦會與患者商討會否考慮採用肺靜脈阻隔手術，透過阻隔源頭異常脈搏跳動來阻止房顫的出現。「近年最新的方法為脈衝場消融術，併發症較傳統手術少之餘，手術時間亦較短，研究顯示陣發性房顫患者術後一年成效約為七至八成、持續性房顫患者則約為五至七成。」

然而，除了控制心律，患者仍需注意預防中風。梁醫生表示，針對心房血液流動不穩而造成血塊凝固，抗凝血藥就有助防止凝固，減少血塊產生，但同時亦因而容易出血。因此，醫生一般會評估患者的中風風險程度，並與患者商討所選藥物。 抗凝血藥防中風 怕因憂慮流血拒服藥 在大多數情況下，醫生目前也會選擇新一代抗凝血藥，能免卻患者服食傳統華法林需要經常檢查凝血指數及食物相沖的煩惱，成效亦理想。梁醫生指，新一代抗凝血藥各有不同特點，醫生接下來就會評估患者的肝、腎功能、流血風險、藥效等，為患者選擇適合的藥物。假如患者擔心流血風險高，就可考慮備有逆轉針劑的新一代抗凝血藥，以備患者需要緊急中止藥效時可用。

梁醫生分享了一位婆婆的個案，她平日服食新一代抗凝血藥治療房顫，但沒有逆轉針劑，某天因急性腦出血需要緊急接受手術，若服食備有逆轉針劑的抗凝血藥，便可即時中止藥效並安排手術，否則就需要等待抗凝血藥藥效減退，平衡手術與出血風險後才可下決定。梁醫生坦言，年長房顫患者相對會令醫生較為擔心有如此需要，但每位患者的病情、治療成效及副作用並不相同，如有任何疑問，應向主診醫生查詢。最重要的是，患者勿因擔心流血風險而拒絕服藥，暴露於中風的危機之中。