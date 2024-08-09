健康解碼｜感染RSV病毒 損活動能力 康復期更長 醫生籲慢阻肺病及哮喘患者 接種疫苗

慢阻肺病或哮喘患者經常會感到氣喘，假如不幸感染了「呼吸道合胞病毒」（RSV），更有可能惡化原有病情，有個案就因此導致肺功能下降，需要使用拐杖助行。醫生建議，患有慢性疾病長者，應儘早接種疫苗。除了私家診所提供疫苗接種，有社福機構為鼓勵接受注射，向在公立醫院接受治療之有經濟困難人士提供資助，助患者一同對抗病毒。 76歲的黃伯伯（化名）患有慢阻肺病，本身病情穩定，活動能力正常，直到今年5月，他因發燒及氣喘入院，喘鳴比平日急性發作時嚴重，除了服用紓緩氣管的藥物，更一度需要使用呼吸機協助呼吸。化驗結果證實，他感染了RSV病毒，連帶慢阻肺病病情同告惡化。

黃伯伯原本以為，能夠對症下藥，理應可以儘快出院。無奈的是，他的康復進度緩慢，一般人只要留院3至4天，他足足住了兩星期。以往，他並不需要拐杖協助步行，然而經過這次感染，他要依賴拐杖攙扶，氣喘情況也變得更頻密，需要接近兩個月時間，才得以適應生活。 感染RSV 惡化慢性疾病 呼吸系統科專科醫生陳嘉鵬指出，年紀大、本身患有糖尿病、心臟疾病、哮喘或慢阻肺病的長者，抵抗RSV病毒的能力較差︰「一旦受到感染，不僅會增加肺炎及氣管炎等併發症風險，入院比率也較高，需要接受更多入侵性支援治療。即使出院，整體身體機能亦會明顯變差，非常影響有長期病患者的長者。」

有研究就顯示，患有慢阻肺病及哮喘的長者感染RSV的風險較高，住院的年老RSV患者之中，較高比例患者患有這兩種呼吸系統疾病。而在慢阻肺病的重症病例當中，大約10%個案更被驗出帶有RSV病毒。陳醫生稱，慢阻肺病急性發作時與RSV的部分病徵相似，偶爾會有長者以為發作而沒有跟進病況，結果延誤了病情。他鼓勵長者，如出現發燒及氣喘等徵狀，可以先作自行檢查，必要時應儘早求醫。 指引建議接種佐劑疫苗 社福機構提供相關資助 針對RSV感染，現時就有疫苗能夠加強長者抵禦病毒的能力。陳醫生亦建議︰「有得打，應該早些打，並且可以在高峰期，即7至9月之前接種。如果本身有哮喘或慢阻肺病，應該按指示儘早完成接種。」他引述研究指，RSV疫苗能夠保護患有至少一種長期病患（慢阻肺病、哮喘、心臟衰竭及腎病）人士，抵抗RSV病毒所引致的下呼吸道疾病逾90%。

國際指引建議年滿60歲或以上長者，特別是患有哮喘及慢阻肺病等共病，以及免疫力低下、居於安老院或長期護理設施之長者，可接種RSV佐劑疫苗。而「全球哮喘防治創議」（GINA）亦有相關建議。 除了私家診所提供疫苗接種，為了鼓勵有經濟困難人士接種RSV疫苗，聖雅各福群會旗下的惠澤社區藥物現為於公立醫院接受治療或覆診之60歲以上病人，提供接種優惠。只要經公立醫院醫生診斷適合接種RSV疫苗，並持有局方發出的處方或轉介信，可致電或Whatsapp惠澤社區藥房，以確認詳情及預留RSV疫苗。之後，帶同有效香港身分證及相關文件到該藥房，便可以優惠價錢接受接種。

呼吸系統科專科陳嘉鵬醫生