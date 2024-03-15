健康解碼｜慢性炎症可致命 保護須及早

如感染乙型肝炎或丙型肝炎，日後會較高機會發展成為慢性肝炎。很多時候，肝臟疾病的症狀並不明顯，相關的疾病往往容易被忽略，因而延誤治療。在香港，每10名人士就有1名患有慢性肝炎，如持續不理會，慢性肝炎更有機會演變成肝硬化，甚至肝癌；而且，受損的並不只局限於肝臟，更會影響腎臟、心臟等主要器官。因此，有專科醫生提醒市民，必須及早了解自己是否肝炎患者，早診早治，並配合良好的生活習慣，以維持肝臟健康。 慢性肝炎難察覺 情況惡化或致肝癌 肝臟被稱為「沉默的器官」，由於肝臟並沒有感知疼痛的神經，儘管肝炎引致肝組織受損，患者亦有可能毫不察覺。港怡醫院腸胃肝臟科顧問醫生吳芷琳稱，大多數患者只會在出現黃疸或腹痛時，才驚覺自己確診慢性肝炎。但其實當慢性肝炎引發上述病徵時，病情大多已頗為嚴重。

慢性肝炎可分為慢性乙型肝炎及慢性丙型肝炎，其中前者的治療更為複雜。吳芷琳醫生解釋，乙型肝炎是無法靠藥物根治，但可以把病毒量控制至一個不會導致炎症反應的水平；丙型肝炎則能透過藥物徹底清除，亦即「斷尾」。要治療丙肝肝炎，患者需接受8-12個星期藥物治療，便能做到藥到病除。 可是，不少患者根本對患有慢性肝炎一無所知，更甚的是放任不管讓肝臟持續發炎，未有積極治理。而發炎過程會使肝臟產生疤痕，在修復過程中，這些疤痕會逐漸增多，繼而形成肝臟纖維化。肝臟纖維化會影響其代謝功能，可進一步發展成肝硬化；最後，嚴重的肝硬化會轉變成肝癌。相比其他常見癌症，肝癌的死亡率偏高，萬一不幸確診晚期肝癌，患者五年存活率更只有約10%。

成癌時間雖長 卻有年輕化趨勢 肝癌形成並非一朝一夕，因此過往大多出現在患病多年又未有接受適當治療的人士身上，但吳芷琳醫生指出，肝癌近年有年輕化趨勢。曾有一名年約40歲的女患者，她從未察覺自己肝臟出現問題，可是當患者進行身體檢查時，卻驚悉確診肝癌的噩耗。不要以為年輕患者能快速康復，吳芷琳醫生指出，年輕患者的癌症處於較活躍的水平，它的惡性亦較高，會令病情迅速惡化。 吳芷琳醫生指出，造成肝癌年輕化的因素眾多，但欠缺自身警覺性為主因。吳芷琳醫生續解釋，患者因病徴不明顯而未能得知自己或患上肝炎；患有慢性肝炎加上不良的生活習慣，例如長期酗酒，相等於一個無形的計時炸彈，一旦引爆，後果不堪設想。

影響不限於肝臟 更可蔓延至其他器官 除此以外，吳芷琳醫生又提醒，千萬別以為肝炎只局限於肝臟受損，嚴重的肝臟受損可誘發腎炎、心臟疾病等。肝硬化會使肝臟細胞失去原有功能，造成身體水腫，更會在腹腔內產生積水，從而影響腎功能。水腫亦會增加心臟負荷引致心臟衰竭，或其他的心臟疾病。因此患者切勿輕視肝炎，它帶來的後患影響深遠，更有致命的危機。

護肝要及時 要遠離多種嚴重疾病，我們必須保持肝臟健康。吳芷琳醫生解釋，雖則肝炎症狀難以察覺，倘若患者能定期進行身體檢查，便能及時察覺病情，儘早接受治療以免病情惡化。而接種乙型肝炎疫苗亦能有效預防乙型肝炎病毒感染。吳芷琳醫生亦提供護肝小貼士，「市民配合良好的生活習慣，如少吃生冷食物，避免過量飲用酒精飲品及服用不知名藥物，皆能有效保護肝臓。除此之外，適當的運動亦可維持肝臟及身體健康。」

如市民對身體問題有任何疑問，吳芷琳醫生亦建議應盡快求醫並徵詢意見，方便作出日後的醫療跟進。