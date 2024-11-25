健康解碼｜慢性腎病無法逆轉 新型藥物助穩控病情

早期的慢性腎病並無明顯徵兆，病情難以察覺，臨床上不少個案都是在身體檢查時，驚覺自己患上此症。有腎科專科醫生指出，如患者沒有獲得適切治療，腎功能便會逐漸衰退；隨病情步入晚期時，他們更需要終生進行洗腎以維持生命。因此，醫生呼籲長者及高危患者，應定期進行身體檢查，洞悉健康隱患，及早接受治療，包括透過使用新型藥物穩定病情。 腎病無聲易忽略 在醫學界定義上，若患者的腎功能受損超過三個月，便可被診斷為患上慢性腎病。腎科專科醫生譚雋熹表示，早期至中期的腎病並沒有明顯症狀：「臨床上，有一些腎功能僅剩下三至四成的患者，仍然沒有明顯病徵，或只會出現小便有泡的蛋白尿症狀；當腎功能進一步衰退時，他們或會出現血壓高、痛風等併發症；而病情嚴重時，更會出現貧血等症狀。」

長者及高危人士定期體檢 譚醫生建議市民，隨著年齡增長，應每年進行身體檢查，包括血液及尿液化驗，簡易地監測血尿、蛋白尿、腎功能等情況，篩查出早期腎病，防患於未然。而家族有腎病病史、糖尿病、高血壓、心臟病、肥胖、吸煙的人士，皆屬慢性腎病的高危族群，應更為謹慎，有需要時應每三個月進行定期檢查，有助及早發現與介入可能出現的病情，減低患上併發症的機會。 譚醫生補充，大部分慢性腎病患者的腎功能無法逆轉，更需長期接受藥物治療以避免病情惡化；當腎功能降至10%或以下時，他們便需要終生接受洗腎，對身心帶來沉重負擔。

新型藥物延緩腎老化 在治療方面，「ACE抑制劑」及「ARB」為傳統的降血壓藥物，能改善蛋白尿的問題。譚醫生表示，現時有新一代的藥物SGLT2抑制劑供患者選擇，能同時控制血糖及降低蛋白尿：「有醫學研究證實，SGLT2抑制劑能減慢患者的腎臟老化速度，有助保護腎臟健康，非糖尿病患者亦可適用。」 譚醫生提醒患者，如出現痛症問題時，應先諮詢醫生意見，切忌自行服用消炎止痛藥物，以免加劇腎病病情。此外，患者應養成良好的生活及飲食習慣，包括遵從「少鹽、少糖」的均衡飲食原則，更要控制體重；他們亦應依從世界衞生組織的建議，每星期進行最少150分鐘中等強度帶氧運動，有助促進身體及腎臟健康。而糖尿病及高血壓的腎友，更要妥善控制血糖及血壓水平，避免加重腎臟負擔。

20多歲的王小姐患有腎小球炎，接受類固醇藥物治療後但成效欠佳，再經醫生評估並轉為服用ACE抑制劑、ARB及SGLT2抑制劑進行治療，其後蛋白尿及腎功能得以妥善控制，亦沒有出現血糖、血壓過低的情況，加上藥物副作用低，醫生並建議王小姐可長期服藥以穩控病情。 譚雋熹醫生提醒，慢性腎病的不同治療方案，各有成效、副作用及風險，患者應與主診醫生商討，選擇最合適自己的治療方案。

腎科專科譚雋熹醫生