健康解碼｜慢阻肺病可併發心臟衰竭 控病首要決心戒煙+按時用藥

慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）是本港常見的致命疾病之一，若沒有及早控制，病情會持續惡化。呼吸系統科專科醫生吳耀萍表示，患者於病發初期，往往不容易察覺，隨著病情發展，症狀會逐漸加劇，影響活動能力，令病人在自理、起居生活上遇到困難。假若情況轉差，甚至會影響心臟功能，引致心臟衰竭。為了減慢肺功能衰退，保留生活質素，患者應聽從醫生建議，接受適當診治。

吳耀萍醫生表示：「慢阻肺病會越來越氣喘，以致未能應付日常生活，由最初行樓梯感到氣喘，惡化到行平路都氣喘，很多事都做不到，日常更因而無法外出，難以獨立生活」慢阻肺病的成因主要與肺葉，受到吸煙的化學物、工作上的灰塵及日常污染物等破壞有關。有個別患者會因天生缺乏某種酶素，以致患慢阻肺病。臨床所見，吸煙患者可早於50歲至60歲時發作，主要症狀包括長期咳嗽、多痰及氣喘，病情會逐漸轉差。每當天氣轉變時，例如氣溫下降，或踏入流感高峰期，慢阻肺病患者的病情都會較差。