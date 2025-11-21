健康解碼｜慢阻肺病可併發心臟衰竭 控病首要決心戒煙+按時用藥

慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）是本港常見的致命疾病之一，若沒有及早控制，病情會持續惡化。呼吸系統科專科醫生吳耀萍表示，患者於病發初期，往往不容易察覺，隨著病情發展，症狀會逐漸加劇，影響活動能力，令病人在自理、起居生活上遇到困難。假若情況轉差，甚至會影響心臟功能，引致心臟衰竭。為了減慢肺功能衰退，保留生活質素，患者應聽從醫生建議，接受適當診治。
吳耀萍醫生表示：「慢阻肺病會越來越氣喘，以致未能應付日常生活，由最初行樓梯感到氣喘，惡化到行平路都氣喘，很多事都做不到，日常更因而無法外出，難以獨立生活」慢阻肺病的成因主要與肺葉，受到吸煙的化學物、工作上的灰塵及日常污染物等破壞有關。有個別患者會因天生缺乏某種酶素，以致患慢阻肺病。臨床所見，吸煙患者可早於50歲至60歲時發作，主要症狀包括長期咳嗽、多痰及氣喘，病情會逐漸轉差。每當天氣轉變時，例如氣溫下降，或踏入流感高峰期，慢阻肺病患者的病情都會較差。
診斷方面，醫生會為病人進行X光檢查，了解有否肺氣腫、肺炎等問題。另外，透過肺功能吹氣測試，可評估肺功能有否減弱、氣管受阻等。建議市民尤其長期吸煙人士，持續咳嗽或反覆咳嗽超過1個月應求醫。
可引致缺氧及影響心臟功能
吳醫生指出，慢阻肺病可誘發併發症，例如因缺氧造成心臟功能衰退，引致患者心律不正或心臟衰竭。個別病人更會因病情嚴重要入院治療，包括使用呼吸機維持生命。
有長期吸煙習慣的李先生（化名），今年只有40歲，因突然氣喘、腳腫及行路感到辛苦而求醫。經檢查後證實患上慢阻肺病，令他感到驚訝。受病情影響，其血液循環變差及血液出現倒流，更不幸致心臟衰竭。經治療後包括使用適當藥物，如吸入式藥物；配合戒煙，適量運動後，病情最終受控，李先生現已不再受氣喘症狀所困擾。
吸入式藥物減少急性發作
吸入式藥物是治療慢阻肺病的關鍵，包括氣管舒張劑、類固醇藥物等，當中涵蓋短效及長效吸劑藥物。若病情輕微，可考慮單一的氣管舒張劑；病情嚴重或要使用二合一舒張劑。若同時患哮喘，需使用含類固醇成份的產品。吳醫生指出，臨床上治療方案會因應病情有異，包括藥物和吸入器的選擇。例如視乎病人的手口協調能力，選擇乾粉吸入器、輕霧式吸入劑等不同吸入器。如需要更會使用吸入輔助器。
此外，患者宜盡早戒煙，注射預防疫苗，從飲食攝取充足營養，多管齊下防治病情；進行適當的復康運動，不但可鍛鍊肺功能，同時避免肌肉流失。天氣轉變、空氣污染嚴重的日子應減少外出，到人多地方及醫院要佩戴口罩，減低因感染誘發慢阻肺病發作的風險。
吳醫生提醒，治療慢阻肺病有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。