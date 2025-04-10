健康解碼｜慢阻肺病患者及早戒煙 積極配合治療 提升生活質素

世界衛生組織於2019年發表的統計數據顯示，全球約有3.92億人患有慢性阻塞性肺病（慢阻肺病），這是全球第四大致命病因，而吸煙是該病的主要致病因素。煙草中含有超過百種有害化學物質，會對肺部帶來不可逆轉的傷害。呼吸系統科專科醫生提醒患者，及早戒煙對控制病情至關重要，並引述有關研究指出，戒煙達15至20年以上的患者，其肺功能可與同齡健康人士相約，反映戒煙對治療的關鍵性。此外，患者更應積極配合治療以穩控病情，有助減少入院次數，達致提升生活質素。

深入了解病歷細節作診斷 呼吸系統科專科林頌眉醫生指出，慢阻肺病的患者會出現咳嗽及多痰的常見徵狀，病情嚴重時更會出現氣促及喘嗚，甚至呼吸困難。而上呼吸道感染、天氣轉變、空氣污染、過敏症等因素，都會增加慢阻肺病發作的風險。 醫生在診斷時，需要了解患者的吸煙習慣及病歷，「大多數慢阻肺病患者的病徵可能會間歇性出現。如果患者有吸煙習慣和近似的病徵，便有機會是患上慢阻肺病，並需要作進一步的病情評估及接受相關治療。」

嚴重可致患者缺氧甚至腦昏迷 根據慢阻肺病GOLD國際治療指引，這病是一種常見的慢性氣管受阻疾病，主要影響患者的肺氣泡，令氣體滯留於肺氣泡內難以排出，造成肺氣腫。此外，它更會影響細小支氣管，造成慢性支氣管發炎，甚至出現痰多及氣管阻塞，令患者出現缺氧情況，如嘴唇、手、腳呈藍紫色。 「病情會影響患者的呼吸功能，令二氧化碳難以排出體外，如患者體內的二氧化碳濃度過高，可導致腦昏迷。如家人或照顧者發現患者經常疲累嗜睡，或可能是腦昏迷的徵狀，便應盡快把患者送院求醫。」

吸入式藥物控制病情 於急症治療上，患者或需要接受注射式類固醇及噴霧式氣管舒張劑藥物治療，以即時紓緩徵狀。有需要時，患者或需要使用呼吸機輔助呼吸。 當患者病情穩定後，便需要接受吸入式藥物以控制病情。林醫生補充，吸入式藥物相比口服和注射藥物，能更直接地作用於肺部，因此副作用相對較少，同時亦方便日常應用。治療上，常見的吸入式藥物包括氣管舒張劑，用以改善呼吸情況；如患者有痰多或氣喘的情況，或需要使用三合一的吸入式藥物來改善炎症問題。此外，醫生亦會評估患者的吸藥手口協調能力，以便處方合適的藥物，現時更有輕霧式藥物以供選擇，藥物會以霧狀噴出，患者可簡易操作地吸入藥物。

林醫生更提醒患者，如忽視治療的重要性，隨著肺功能衰退，患者的活動能力會下降，影響日常生活，甚至可能無法外出或平躺睡覺。因此，患者除了需要戒煙及積極配合治療，還應進行適量的帶氧運動及復康治療，如物理治療師的呼吸技巧訓練，這有助減緩病情惡化並改善生活功能。此外，患者更應定期接種季節性流感、肺炎鏈球菌及新冠肺炎疫苗，提升自身免疫力，減低慢阻肺病發作機會。 林頌眉醫生最後提醒，不同治療方案各有成效、副作用及風險，患者應與主診醫生商討，選擇最合適自己的治療方案。

呼吸系統科專科林頌眉醫生