健康解碼｜慢阻肺病損肺功能 噴霧式長效舒張劑 助改善用藥成效

慢阻肺病（COPD）是一種令肺功能持續退化的慢性疾病，儘管現時有不同療效顯著的藥物協助紓緩病情，但臨床上不時有個案因用藥不當或依從性問題，導致復發。有醫生指出，口手協調能力欠佳的患者，可考慮使用噴霧式長效舒張劑輔以儲霧器，提高用藥成效，幫助穩定病情。 自從患上了慢阻肺病，72歲的張女士（化名）就經常氣喘發作，每次出院後一兩個月又再復發，重重複複往返醫院。主診醫生留意到她即使患病也未有戒煙，而且每次經治療後稍有好轉，就會自行停藥，久而久之，不再記得吸入式氣管舒張劑的使用方法，導致病情陷入惡性循環。更甚的是，每次急性發作後，她還未完全好起來，就來第二輪發作，令她的身體狀況就愈來愈差，變得憔悴消瘦。

吸煙增病發風險 呼吸系統科專科醫生黃琼英表示，慢阻肺病由肺氣腫或慢性支氣管炎所引致的呼吸道氣流阻塞，年紀大、長期吸煙或吸入二手煙；長時間於工作環境吸煙塵、刺激物、化學物等，也會增加患病風險。 患者主要年紀較大及曾經吸煙人士，病發初期通常有咳嗽及痰多徵狀，誤以為是吸煙的正常反應；隨著病情進展，生活上漸漸有所局限，例如上落樓梯不夠氣、做家務份外吃力等。黃醫生提醒，如果容易感到氣喘、氣緊、長期痰多咳嗽（多過三星期）、或者是經歷重覆的呼吸道感染，便應盡早接受肺功能測試，以免耽誤診斷，錯過治療機會。

而張女士的故事，或多或少反映慢阻肺病患者治療效果不彰的癥結。黃醫生認為，有吸煙習慣的慢阻肺病患者首要責任是戒煙，或遠離致病源頭，其次是依從用藥。然而，患者能否正確掌握藥物的使用方法，是療效成敗的關鍵。 用藥不當 可 損療效 要避免慢阻肺病伺機發作，首選使用吸入式長效氣管舒張劑，可以紓緩氣喘和減低肺功能惡化速度，就算沒有病徵也應該使用來預防病發；吸入式藥物分有「乾粉式」及「噴霧式」 兩種，目的是讓病人直接吸藥物入肺部氣管，到達病源，藥效非口服藥物能替代。

黃醫生指出，處方氣管舒張劑時需要考慮患者手部靈活性及肺功能，例如部分藥物需要將藥丸置入吸入器再大力刺穿薬丸才能釋出藥粉吸用，對於手指協調較差的患者來說，無疑是「用藥難」。而在吸藥的過程中，患者亦會因不夠力而無法將藥粉完全打散而吸不到入肺部，換言之「得物無所用」，也是造成病情反覆的原因之一。假設患者用藥時遇到困難，可考慮轉用噴霧式吸入器，甚至套用「吸咀型儲霧器」作為輔助，藉此讓病者輕鬆地吸入足夠劑量。

除了藥物治療，黃醫生建議多進行復康運動，接種疫苗預防感染，因應個人能力保持適量活動︰「日常生活中必須戒煙，平時要觀察痰涎份量及顏色，如果某段時間突然痰多或痰色變深、氣喘多了、行樓梯能力大感，也可能是病發先兆。」 備注： 黃琼英醫生提醒，慢阻肺病治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。