健康解碼｜慢阻肺病易氣喘 正確使用吸入式藥物 有助控制病情

由於吸煙、長期暴露於空氣污染或職業性有害物質，引致呼吸道發炎、氣道收窄阻塞，慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）患者不時氣喘、咳嗽痰多、甚至呼吸困難，往往最渴望減少發作，好好地吸氣呼氣，出外活動有氣有力。能夠直接且迅速紓緩呼吸困難的「吸入式藥物」，雖然是患者的好幫手，但也要正確使用，才能夠吸入充足的藥量，達致應有療效。有患者在呼吸科專科護士糾正吸入技巧後，病情明顯改善，有氣復工之餘，更毋懼十號風球的氣壓轉變，生活質素得以提升。

呼吸科專科護士陳佩芬解釋，使用吸入式藥物是常見的慢阻肺病治療方案：「吸入式藥物經氣管直接吸進肺部，直達支氣管深處發揮作用，因此相比口服藥物，更加有效、直接和快捷，去紓緩呼吸道的徵狀，對其他器官產生的副作用亦較少。」 氣管舒張劑 救急兼紓緩 吸入式藥物分兩大類，第一類是吸入式的氣管舒張劑，第二類是吸入式類固醇。其中氣管舒張劑分為短效及長效兩種，短效主攻救急，對付急性發作並短暫紓緩急性氣喘，藥效一般維持四至六小時，病人需隨身攜帶應付不時之需。長效舒張劑則以預防和控制病情為主，能夠較長時間舒張氣管，以及預防氣管收窄。

至於吸入式類固醇，主要用於治療病情較嚴重、經常發作或入院、和嗜酸性白血球較高的慢阻肺病患者，減低呼吸道的炎症反應。處方吸入式藥物時，醫生會按照病情、風險，以及病人本身的吸藥能力等，為病人選擇最合適的藥物。 陳護士說，吸藥方法正確，病人才能吸到足夠的藥量，有望減少徵狀、預防發作、改善肺功能，繼而減少入院次數，並提升日常生活的活動能力，告別氣喘無力躲在家中的灰暗日子。因此，使用不同吸入裝置吸入藥物，以及掌握吸入技巧，確保吸入藥量充足，更為重要。

認識吸入器 呼吸閉氣三步曲 吸入裝置主要分為三類，第一種是壓縮型吸入器，細小輕巧易於攜帶，用前必須上下充分搖勻藥物，病人亦需掌握按壓和吸氣同步的技巧，講求手口協調，配合儲霧器使用能方便患者吸入藥物，並提高吸入的藥量。第二種是輕霧型吸入器，藥物噴出時呈霧狀，能易於滲透至肺部。如病人吸氣流速能夠慢而穩定，便適合使用壓縮型和輕霧型的吸入器。 第三種是乾粉型吸入器，藥物是乾粉的形態，雖然毋須講究手口協調，但患者切記勿對著吸嘴呼氣弄濕乾粉，如病人吸氣流速能夠快而深，便適合使用乾粉型吸入器。

可見各式吸入裝置，對應不同的吸入方法流速，慢阻肺病綜合模式護士診所的呼吸科護士，正好擔任指導患者掌握正確吸入技巧的角色。護士會教授病人吸入三步曲：呼氣、吸氣及閉氣，首先緩慢地呼氣呼到盡，然後按照不同吸入裝置的吸氣流速吸氣至盡為止，接着盡量閉氣十秒或更長的時間讓藥物慢慢滲透肺部。 呼吸科護士 指導吸入技巧 同時，呼吸科護士亦會使用一些儀器或吸入器示範裝置，定期評估病人的吸藥能力和技巧，並引導病人如何正確地吸入足夠藥量。此外，醫生在覆診時，會檢視病人的徵狀能否紓緩及入院頻率等，也有助了解病人是否有效用藥。

陳護士憶述，曾有約60多歲的初期慢阻肺病男患者，一直以為自己懂得如何使用吸入式藥物，卻難以控制病情，擔心自己已無藥可醫。直至在護士診所接受評估時才發現，他以往用錯吸藥方法，令吸入的藥量大大減低。經指導後，終掌握正確吸入技巧，成功吸進肺部的藥量增加，病情亦隨之改善，繼而順利復工。早前遇上十號風球氣壓轉變，氣管也不再感到辛苦。有見病人正確使用吸入式藥物後能夠回復正常生活，她亦感到欣慰。 陳護士提醒，治療慢阻肺病有多種不同方案，各有不同成效及幫助，患者如有疑問，應向其主診醫生或醫護人員查詢。