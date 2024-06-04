健康解碼｜慢阻肺病正確自我管理 入院次數大減近八成

慢阻肺病患者時有氣喘、咳嗽等症狀，既影響生活質素，亦可能是復發徵狀。每次復發對患者而言，可謂生死關口，有患者曾因此留醫深切治療部，故減低復發機會成為醫護人員的首要目標。作為需要長期「抗戰」的疾病，除了處方合適藥物，讓患者回家後懂得妥善管理自己的病情亦屬關鍵。 50歲的王先生（化名）於9年前確診慢阻肺病，其時仍未乖乖戒煙，結果兩年後因氣喘入院，及後病情轉差，需留醫深切治療部「插喉」。深切體會到病魔幾可致死的他，其後終願戒煙。不過，呼吸科護士在他覆診時發現，王先生在用藥技巧、急救包及家居氧氣使用的認知上並不充足，當時一年需入院14次，反映病情控制有欠理想。有見及此，護士每次在其覆診時均悉心指導，經多番努力，兩年後王先生的入院次數減至每年平均1至3次，大有進步。

度身訂制自我管理計劃 評估及指導用藥 香港呼吸科護理學院前主席、呼吸系統科專科護士戴金瑩女士表示，王先生的個案在呼吸科診所可謂比比皆是，不少患者對藥物使用及技巧掌握上均有所欠缺，例如有患者並不懂得急救包僅供其症狀明顯轉差時使用、錯服藥物、亂用藥，又或混淆長期使用的常規藥及需要時用的急救藥等，對病情控制有很大影響。因此，慢阻肺病患者除了面見醫生，呼吸科護士亦會度身設計適合他們的自我管理計劃，評估及指導其用藥技巧，盡可能減低復發機會及改善生活質素。

戴女士坦言，在沒有指導下，約有7至8成患者用錯藥；即使經過指導，相隔4至6星期後，患者亦有機會忘記或混淆，故每次覆診，護士均要再作評估。「慢阻肺病常用吸入式藥物，患者是否正確使用吸入器是每次評估的重點，例如需要較多氣力才能吸入的粉狀吸入式藥物，對部份患者來說較困難的話，就需要向醫生反映有需要考慮轉用其他形式，如噴霧式，以確保患者能吸到藥。」 傳授生活習慣小貼士 改善生活質素 自我管理計劃中，除了指導用藥，亦會檢視患者的疫苗接種記錄，如流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，並適時作出轉介。同時，教導患者及家人日常生活的技巧及貼士亦很重要，包括飲食及運動。戴女士指，患者在可行情況下應保持每天30分鐘運動，游泳、緩步跑，或走路均可。另外亦要強化肌肉鍛鍊，以免病情繼續惡化，維持生活質素。此外，不少患者因氣喘影響食慾，導致體型偏瘦，不利病情控制。除了轉介營養師調整飲食方法，亦會建議家人安排少量多餐、多補充蛋白質，盡量將食物剪碎及煮軟，減少患者進食時花費的氣力。

更重要的是，每次提醒及鼓勵尚未戒煙的患者，及早戒煙，戴女士直言不少患者為多年煙民，勸喻他們戒煙並非一朝一夕的事，唯有透過每次覆診的提醒及鼓勵，希望終有一天能打動他們及早戒煙，減低煙草對病情的影響。最後，她亦特別提醒，近年慢阻肺病有見年輕化，曾見40多歲確診的患者求醫，希望年輕人士切勿輕視咳嗽、氣促等症狀，及早求醫。