健康解碼｜慢阻肺病長者多 慎選吸入器 增用藥成效

較常見於吸煙長者身上的慢性阻塞性肺病（慢阻肺病），需要持續用藥控制病情，當中又以吸入式藥物為主，藥物直接「到肺」有助提升病情控制的成效。不過，藥物要成功「達陣」，一個適合的吸入器非常重要，吸入器款式、用法、特點、要求各有不同，為確保長者有效吸藥，醫護團隊在挑選藥物及吸入器、指導用法、跟進情況均需緊密合作。 治療藥物發展一日千里 香港老人科醫學會委員會成員、老人科專科何韻施醫生指出，治療慢阻肺病的目標是減少氣促、痰多等症狀，以及減少發作和入院的次數，維持整體肺功能及改善患者的生活質素。醫生會就此依據患者的病情嚴重性制訂用藥策略，決定所需藥物種類及用藥的頻密程度。「以往治療慢阻肺病的藥物選擇少，只有口服藥，但副作用較大；幸而近年藥物選擇日漸增多，尤其是吸入式藥物的發展更是推陳出新，由短效藥發展至長效藥，甚至是二合一、三合一的混合式藥物，務求提升藥效及改善用藥的繁複程度，增加患者的用藥依從性，從而加強控制病情。」何醫生解釋。

何醫生表示，吸入式藥物成份能直接到達肺部，能更針對源頭發揮藥效，故療效理想的同時，副作用亦較口服藥輕。不過，要成功令藥物乖乖到達肺部，亦仰賴患者能夠正確有效的使用吸入器才能成事。 吸入器各有特色 依患者能力挑選 目前吸入器主要有壓縮型吸入器、乾粉吸入器及輕霧式吸入器，每種吸入器的用法和特點各有不同，例如乾粉吸入器需要患者將載有藥粉的膠囊放入吸入器，按壓吸入器刺破膠囊後，患者需要用力及快速吸藥，才能成功吸入藥物。「對於年輕人士來說，用藥程序或較易『上手』，但對長者而言，用藥步驟多、手眼協調需求大、力量需求亦較高，要成功用藥或有一定難度。」何醫生指，有長者甚至誤當膠囊為口服藥服食，或者藥物「到喉唔到肺」，就無法達到治療目標，故為長者挑選簡單、易用的吸入器是醫護人員的首要任務。

依據普遍年長患者的需求，輕霧式吸入器的用法相對簡單，藥霧釋放時間較長，對手眼協調能力的要求亦較低，故一般較為他們所接受。當然，每位長者的能力、病情、需求等各有不同，如果患者有任何疑問，應向主診醫生查詢。 醫護團隊緊密合作 亦需患者配合 即使醫生處方合用的藥物、挑選適合的吸入器，也需要患者正確及依時用藥，因此在公營醫院專科門診覆診時除了面見醫生之外，其他醫護人員的角色亦不可輕視，例如專科護士協助評估及監察患者用藥技巧是否正確並作出指導，需要時甚至可安排社康護士上門家訪進行評估，以至安排物理治療師、職業治療師等為患者制訂胸肺復康訓練。