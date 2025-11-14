健康解碼｜提防呼吸道合胞病毒在校園爆發 造成家庭群組感染 醫生呼籲老人家和長期病患者 及早接種疫苗

呼吸道合胞病毒（RSV）是傳播性較高的病毒，幾乎全年也在社區傳播，而本港近月呼吸道合胞病毒（RSV）的活躍程度更一度飆升，老幼及體弱人士都不能掉以輕心。兒科專科醫生唐繼昇表示，兒童容易感染呼吸道合胞病毒（RSV），萬一再傳染給家中的長者、長期病患者，後者病情有可能會比兒童更嚴重，病情危重者可以有生命危險，所以為保護家中長者，尤其長期病患人士，建議及早帶他們接種呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗，慎防染病後病情變危重。

呼吸道合胞病毒（RSV）容易在學校及院舍的群組傳播。唐繼昇醫生表示，校園若出現呼吸道合胞病毒（RSV）的爆發個案，染病學童可將病毒傳播給家人，造成家庭群組感染。家中若有50歲以上人士，特別是長期病患，由於免疫系統較弱，會容易感染呼吸道合胞病毒（RSV），包括患慢性阻塞性肺病、哮喘、糖尿病或心臟病人士等。上述幾類人萬一感染呼吸道合胞病毒（RSV），容易出現併發症或嚴重症狀，例如肺炎，需要住院治療，病情危重的人，甚至有生命危險。而與呼吸道合胞病毒（RSV）有關的死亡個案中，以長者佔大部分，大概佔8成個案，故市民不能低估感染呼吸道合胞病毒（RSV）的病情。