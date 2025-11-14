健康解碼｜提防呼吸道合胞病毒在校園爆發 造成家庭群組感染 醫生呼籲老人家和長期病患者 及早接種疫苗

呼吸道合胞病毒（RSV）是傳播性較高的病毒，幾乎全年也在社區傳播，而本港近月呼吸道合胞病毒（RSV）的活躍程度更一度飆升，老幼及體弱人士都不能掉以輕心。兒科專科醫生唐繼昇表示，兒童容易感染呼吸道合胞病毒（RSV），萬一再傳染給家中的長者、長期病患者，後者病情有可能會比兒童更嚴重，病情危重者可以有生命危險，所以為保護家中長者，尤其長期病患人士，建議及早帶他們接種呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗，慎防染病後病情變危重。
呼吸道合胞病毒（RSV）容易在學校及院舍的群組傳播。唐繼昇醫生表示，校園若出現呼吸道合胞病毒（RSV）的爆發個案，染病學童可將病毒傳播給家人，造成家庭群組感染。家中若有50歲以上人士，特別是長期病患，由於免疫系統較弱，會容易感染呼吸道合胞病毒（RSV），包括患慢性阻塞性肺病、哮喘、糖尿病或心臟病人士等。上述幾類人萬一感染呼吸道合胞病毒（RSV），容易出現併發症或嚴重症狀，例如肺炎，需要住院治療，病情危重的人，甚至有生命危險。而與呼吸道合胞病毒（RSV）有關的死亡個案中，以長者佔大部分，大概佔8成個案，故市民不能低估感染呼吸道合胞病毒（RSV）的病情。
近月RSV病毒活躍程度升
衞生防護中心表示，近月本港多種呼吸道病毒的活躍程度有上升，包括呼吸道合胞病毒（RSV）、季節性流感及手足口病等。由今年6月底開始，其病毒分析顯示每周檢測到的呼吸道合胞病毒（RSV）樣本均超過100個，並上升至8月中開始，每周超過200個相關樣本。在9月7日至9月13日的一周內，於呼吸道病毒樣本中，更檢測到多達290個呼吸道合胞病毒（RSV）樣本。防護中心呼籲學校經常進行清潔消毒，減低傳染病在校內傳播風險。
RSV佐劑疫苗沿用多年 證明有效安全
要有效預防感染呼吸道合胞病毒（RSV），老人家和長期病患者可透過接種相關疫苗作保護，另要留意個人及環境衞生，例如家長教導子女培養洗手習慣，尤其進食前及如廁後。針對年長人士，本港目前有2款呼吸道合胞病毒（RSV）預防疫苗，其中接種呼吸道合胞病毒（RSV）佐劑疫苗可以預防重症比率高達90%，接種呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗反應一般比較輕微，最常見為注射部位不適，少數人會感到疲勞及發燒，持續時間較短，約1至3天。
長期病患宜及早接種RSV疫苗
根據美國疾病控制與預防中心（CDC）最新建議介乎50至74歲患長期病患的高風險人士、以及未曾接種呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗的75歲或以上長者，宜接種一劑呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗。當中提及的高風險因素人士包括患有哮喘、慢阻肺病、心血管疾病、糖尿病人等長期病患者。
全球哮喘防治倡議（GINA）就建議60歲或以上的長者及哮喘患者，應接種呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗。美國心臟協會建議有心臟病或中風史的患者，應向醫護人員查詢有關接種呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗的資料。
唐醫生提醒市民可諮詢其主診醫生，根據個人情況，選擇最合適預防呼吸道合胞病毒感染的方法。